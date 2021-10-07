Политолог Рар: Европа проиграла в борьбе с «Северным потоком-2»
Европа проигрывает, пытаясь бороться с газопроводом «Северный поток-2», считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом эксперт заявил в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от компании-оператора Nord Stream 2 AG предоставить информацию о соответствии трубопровода всем нормативным требованиям ЕС до ввода в эксплуатацию. В противном случае возможно разбирательство в отношении компании, пишет «Свободная пресса».
Комментируя требования регулятора, Рар отметил, что в Евросоюзе есть заинтересованные в противодействии «Северному потоку-2» силы.
«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с "Северным потоком-2", то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — заявил политолог.
По словам эксперта, Европа также требует содействовать скорейшему началу работы газопровода для получения дополнительных объемов топлива в ближайшее время. Рар подчеркнул, что эта ситуация «абсурдна» и призвал лидеров европейских стран признать свои просчеты и «протянуть руку» РФ, отмечает РИА ФАН.
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