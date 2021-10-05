«Спастись до зимы!» Европа ждет «Северный поток-2», а Украина придумала «план за $2 млрд»
Власти Украины заставят «Оператора ГТС» отдать «Нафтогазу» все деньги и влезть в долги.
Перспектива остаться зимой без газа вынуждает Украину сменить антироссийскую риторику на поиски реальных путей выхода из ситуации, а спасением Европы от кризиса может стать запуск «Северного потока-2».
На фоне сообщений о возможности скоро ввести газопровод в эксплуатацию стало известно о новом плане «спасения Украины», стоимость которого примерно 2 млрд долларов.
По данным издания «Экономическая правда», компания «Нафтогаз Украины» получит от «Оператора ГТС Украины» 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) на закупку газа.
Ранее планировалось, что эта компенсация будет выплачиваться равными частями по 9,6 млрд гривен в течение пяти лет, однако сейчас «Оператору ГТС Украины» придется убыстриться и заплатить всю сумму до конца года. Причем на счетах компании всего 30 млрд гривен, а остальные 18 млрд ей придется одалживать.
«Зачем заставлять "Оператора" отдавать все свои деньги сразу, да еще и загонять в кредит? Потому что "Нафтогазу" не на что закупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется говорить публично», - объясняет издание.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» никогда не отрицал возможности возврата к переговорам России и Украины о прямых поставках газа. По его словам, это «вопрос переговоров и экономической целесообразности».
Ранее «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод «Турецкий поток», в обход Украины, чем вызвал панику в этой стране и заявления о «начале конца» экономики и «газовой инквизиции».
Зимний газовый кризис грозит не только Украине, но и Европе. При этом цены на газ в Европе 4 октября пробили очередной психологический максимум, взлетев выше 1200 долларов за тысячу кубометров. 5 октября рекорд обновился до 1228 долларов.
Спасением для Европы может стать газопровод «Северный поток-2». Компания-оператор Nord Stream 2 AG объявила, что его первую нитку газопровода уже начали заполнять газом.
Датское энергетическое агентство (ДЭА) после этого заявило, что одна нитка газопровода «Северный поток - 2» может быть введена в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия для этого, в том числе, требования по сертификации.
В середине сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что получение разрешения от ФРГ на запуск «Северного потока-2» может занять четыре месяца.
Однако зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что дорогой газ в Европе может ускорить запуск «Северного потока-2».
Ранее немецкий политолог Александр Рар говорил НСН, что введение газопровода в эксплуатацию может произойти до дня рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября, но призвал не концентрироваться на этой дате.
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал НСН, что запуск «Северного потока – 2» постепенно «усмирит» ценовые рекорды, однако возвращения к значениям прошлой зимы ожидать будет напрасно.
«С вводом первой нитки «Северного потока – 2» в начале октября ситуация чуть улучшится, после ввода второй еще улучшится, но прогнозировать резкого снижения, даже до 300 долларов, как это было прошлой зимой, уже не приходится. По всей видимости, зима будет проходить на весьма высоких значениях цены», – прогнозирует Пикин.
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