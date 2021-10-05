«Спастись до зимы!» Европа ждет «Северный поток-2», а Украина придумала «план за $2 млрд»

По данным издания «Экономическая правда», компания «Нафтогаз Украины» получит от «Оператора ГТС Украины» 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) на закупку газа.

Ранее планировалось, что эта компенсация будет выплачиваться равными частями по 9,6 млрд гривен в течение пяти лет, однако сейчас «Оператору ГТС Украины» придется убыстриться и заплатить всю сумму до конца года. Причем на счетах компании всего 30 млрд гривен, а остальные 18 млрд ей придется одалживать.

«Зачем заставлять "Оператора" отдавать все свои деньги сразу, да еще и загонять в кредит? Потому что "Нафтогазу" не на что закупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется говорить публично», - объясняет издание.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» никогда не отрицал возможности возврата к переговорам России и Украины о прямых поставках газа. По его словам, это «вопрос переговоров и экономической целесообразности».

Ранее «Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод «Турецкий поток», в обход Украины, чем вызвал панику в этой стране и заявления о «начале конца» экономики и «газовой инквизиции».

Зимний газовый кризис грозит не только Украине, но и Европе. При этом цены на газ в Европе 4 октября пробили очередной психологический максимум, взлетев выше 1200 долларов за тысячу кубометров. 5 октября рекорд обновился до 1228 долларов.