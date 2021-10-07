«Рынок перегрелся». России не грозят потери после заявления Путина о газе
Обрушение цен на фьючерсном рынке не повлияет на расчеты по долгосрочным контрактам, пояснил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Сообщения в СМИ о том, что Путин обрушил мировую цену на газ, касаются только фьючерсного рынка и не повлияют на расчеты с Россией по долгосрочным контрактам. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«Нужно разделять два рынка: спотовый и фьючерсный. Мы в текущей ситуации говорим исключительно о котировках на фьючерсном рынке. Этот рынок высокоспекулятивный. На нем ситуация начала обостряться в конце лета-начала осени, когда участникам рынка стало ясно, что Европейский союз отстает по показателям закачки газа в подземные хранилища, которую необходимо провести для подготовки к отопительному сезону. Ценообразование по долгосрочным контрактам связано не с фьючерсным рынком, а рынком спотовым. Там, безусловно, цены находятся на высоком уровне, но тех значительных скачков, которые были на фьючерсах, не происходило», - отметил эксперт.
Фролов отметил, что игроки на фьючерсном рынке остро реагируют на любую новость, не учитывая все факторы.
«Резкое снижение котировок на европейском газовом фьючерсном рынке свидетельствует о значительной перегретости этого рынка и большой доли спекулятивной составляющей. Там очень остро реагируют на любые новостные поводы без любых попыток осмыслить этот новостной повод, ввести его в некий производственный контекст и оценить реальное влияние на фундаментальные факторы: то есть на баланс спроса и предложения», - пояснил специалист.
Резюмируя, замгендиректора Института национальной энергетики заявил, что потери России как экспортера газа из-за ситуации на фьючерсном рынке исключены.
«После слов Путина повторилась та ситуация, которая складывалась уже в августе, когда фьючерсный рынок отреагировал на ложную новость о начале эксплуатации «Северного потока - 2». Тогда сокращение цен в моменте достигало 10%. И иного смысла в происходящем нет. И быть не может», - резюмировал Фролов.
Ранее СМИ написали об обрушении мировых цен на газ из-за заявления президента России Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители.
Цена на газ во время торгов 6 октября на бирже ICE снизилась с 1929 долларов за кубометр до 1250 долларов.
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