«Рынок перегрелся». России не грозят потери после заявления Путина о газе

Сообщения в СМИ о том, что Путин обрушил мировую цену на газ, касаются только фьючерсного рынка и не повлияют на расчеты с Россией по долгосрочным контрактам. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Нужно разделять два рынка: спотовый и фьючерсный. Мы в текущей ситуации говорим исключительно о котировках на фьючерсном рынке. Этот рынок высокоспекулятивный. На нем ситуация начала обостряться в конце лета-начала осени, когда участникам рынка стало ясно, что Европейский союз отстает по показателям закачки газа в подземные хранилища, которую необходимо провести для подготовки к отопительному сезону. Ценообразование по долгосрочным контрактам связано не с фьючерсным рынком, а рынком спотовым. Там, безусловно, цены находятся на высоком уровне, но тех значительных скачков, которые были на фьючерсах, не происходило», - отметил эксперт.

Фролов отметил, что игроки на фьючерсном рынке остро реагируют на любую новость, не учитывая все факторы.