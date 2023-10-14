Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников ушел в отставку . Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН.

«Такая рокировка готовится, возможно, потому, что Резников зарекомендовал себя несколько странными заявлениями, которые звучали на протяжении последних лет... Это не вписывается в тренды украинской пропаганды, которая говорит: боевые действия скоро закончатся, Россия одна, с нами весь мир. Это может быть и личное желание Резникова...Рокировка может быть связана и со злоупотреблениями в области коррупции, которыми отметилось Минобороны», - сказал Безпалько.

Главный скандал связан с коррупционными связями Байдена и членов его семьи. Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что его увольнение произошло под давлением Вашингтона. Об этом бывший прокурор рассказал в интервью телеканалу Fox News.



По словам Шокина, его увольнение было «оплачено», и Байден «дал взятку» в обмен на отставку генпрокурора.

«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да ... Их подкупили ... Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку», — заявил Шокин.

Экс-прокурор возглавлял украинскую генпрокуратуру в феврале 2015 года — апреле 2016-го. Шокина отправили в отставку во время расследования трех дел в отношении газодобывающей компании Burisma, членом правления которой был сын Байдена Хантер. Позже эти расследования прекратили либо передали Национальному антикоррупционному бюро.