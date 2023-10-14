Коррупция требует тишины. Зеленский запретил о злоупотреблениях
Пока идут военные действия, президент Украины попросил журналистов не писать о коррупции. При этом бывшего главу минобороны уволили за злоупотребления, а семью Байдена напрямую обвиняют в доходах от коррупционных схем на Украине в том числе7
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от журналистов не писать про коррупцию, пока на территории страны продолжаются боевые действия, пишет издание New Voice со ссылкой на главного редактора ZN.UA Юлию Мостову, которая была на конференции National Media Talk 2023.По ее словам, Зеленский обратился к журналистам с таким призывом не под запись. Это произошло после нашумевшего в СМИ расследования о завышенных ценах на товары для Минобороны Украины.
Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников ушел в отставку . Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН.
«Такая рокировка готовится, возможно, потому, что Резников зарекомендовал себя несколько странными заявлениями, которые звучали на протяжении последних лет... Это не вписывается в тренды украинской пропаганды, которая говорит: боевые действия скоро закончатся, Россия одна, с нами весь мир. Это может быть и личное желание Резникова...Рокировка может быть связана и со злоупотреблениями в области коррупции, которыми отметилось Минобороны», - сказал Безпалько.
Главный скандал связан с коррупционными связями Байдена и членов его семьи. Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции, заявив, что его увольнение произошло под давлением Вашингтона. Об этом бывший прокурор рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Шокина, его увольнение было «оплачено», и Байден «дал взятку» в обмен на отставку генпрокурора.
«Я не хочу иметь дела с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение состоит в том, что да ... Их подкупили ... Факт в том, что Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку», — заявил Шокин.
Экс-прокурор возглавлял украинскую генпрокуратуру в феврале 2015 года — апреле 2016-го. Шокина отправили в отставку во время расследования трех дел в отношении газодобывающей компании Burisma, членом правления которой был сын Байдена Хантер. Позже эти расследования прекратили либо передали Национальному антикоррупционному бюро.
В 2018 году Байден рассказал, что, будучи вице-президентом США, потребовал от Киева уволить Шокина, пригрозив в противном случае заблокировать гарантии Вашингтона для получения украинской стороной кредита на $1 млрд.
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что комитет палаты запускает формальное расследование в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена.
По его словам, законодатели располагают достаточным количеством информации о том, что глава Белого дома лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов своей семьи.
«За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьёзные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена - культуры коррупции», - указал Маккарти.
Предполагаемая причастность действующего президента США и его семьи к коррупции – это основное обвинение со стороны республиканцев и аргумент в пользу его импичмента. Сообщается также, что семья Джо Байдена во время его работы на посту вице-президента США получила миллионы долларов финансирования от олигархов из России, Украины и Казахстана. В документах говорится, что президент США пользовался своим положением в качестве «бренда» и направлял сигналы о своей способности решить проблемы олигархов.
После победы Республиканской партии на выборах в Конгресс член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с НСН говорил, что попытка импичмента Байдену рано или поздно произойдет. При этом он отметил, что Россия в любом случае сейчас не рассчитывает на улучшение отношений с США.
«Политика по отношению к России в значительной степени не изменится, хотя какие-то элементы претерпят изменение в лучшую сторону. Например, снижение напряженности, которая организована нынешней властью США на европейском континенте. Снизится их оголтелое желание одержать победу на Украине руками украинских солдат. Возможно, они будут более сдержанно относиться к поставкам вооружения, понимая, что эскалация может привести к втягиванию США в конфликт. Но палата представителей не определяет в полной мере политику США, главное действующее лицо – Байден.... Он будет вести линию на всяческую поддержку Украины. При этом уверен, что будет попытка импичмента Байдену», - объяснил Цеков.
Еврокомиссия в октябре намерена рекомендовать лидерам стран ЕС начать консультации с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз, сообщило агентство Bloomberg.
При этом, как отмечается, Брюссель может настаивать на достижении украинскими властями результатов в отдельных областях, таких как коррупция, в качестве промежуточных шагов. Киев после этого приступит к длительной процедуре по ликвидации всех недостатков, что является условиям вступления в объединение. Она может длиться более десяти лет.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что администрация американского президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление. По его словам, ранее Байдены получили миллионы долларов от Украины, однако сейчас бывшая советская республика получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Политик обвинил нынешнего президента и его семью в коррупции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грустная «Сказка». После европейских показов в России фильму не дали прокатное удостоверение
- Россиянин получил самую престижную мировую премию за фотографию дикой природы
- Неизвестный угрожал устроить взрыв в центре Варшавы
- Военное крыло ХАМАС: еще 9 заложников были убиты при израильском обстреле
- СМИ: Власти Египта отказались пропускать иностранных граждан через КПП «Рафах»
- Коррупция требует тишины. Зеленский запретил о злоупотреблениях
- Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции
- ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
- Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения «Сказка» Сокурова
- Минимум один россиянин находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru