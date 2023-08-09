В Конгрессе США обвинили Байдена в получении денег из России
Семья Джо Байдена во время его работы на посту вице-президента США получила миллионы долларов финансирования от олигархов из России, Украины и Казахстана. Об этом говорится в документах, опубликованных главой комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймсом Комером.
В документах говорится, что президент США пользовался своим положением в качестве «бренда» и направлял сигналы о своей способности решить проблемы олигархов. Байден руководствовался исключительно финансовыми интересами своей семьи, заявил Комер.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ранее предложил начать процедуру импичмента Джо Байдену. Парламентарий призвал расследовать предполагаемые коррупционные схемы президента США и его сына Хантера за рубежом.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что инициатива Маккарти не повлияет на политику Байдена, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru