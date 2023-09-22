Bloomberg: ЕК готова дать старт переговорам с Украиной о вступлении в ЕС

Еврокомиссия в октябре намерена рекомендовать лидерам стран ЕС начать консультации с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз, сообщило агентство Bloomberg.

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При этом, как отмечается, Брюссель может настаивать на достижении украинскими властями результатов в отдельных областях, таких как коррупция, в качестве промежуточных шагов.

Киев после этого приступит к длительной процедуре по ликвидации всех недостатков, что является условиям вступления в объединение. Она может длиться более десяти лет.

Ранее польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс назвал условие для вступления Украины в ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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