В Минцифры попросили отложить ограничения на звонки банков без маркировки

Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой до начала ноября не вводить ограничения на входящие звонки от банков, которые еще не заключили договоры о маркировке вызовов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей ведомства.

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В министерстве уточнили, что финансовым организациям нужно завершить переговоры с операторами и подписать соглашения. Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить все без ограничения важных звонков, добавили там.

Обязательная маркировка распространяется на компании и предпринимателей с 1 сентября 2025-го. При входящем вызове абонент должен видеть название организации и его категорию, например «банк» или «реклама».

По данным Минцифры, большинство кредитно-финансовых организаций уже оформили нужные договоры с операторами. Остальные, включая системно значимые, продолжают обсуждать условия и подписывать соглашения.

Ранее уже писали, что россиянам могут отключить звонки от банков из-за отсутствия маркировки.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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