В Минцифры попросили отложить ограничения на звонки банков без маркировки

В министерстве уточнили, что финансовым организациям нужно завершить переговоры с операторами и подписать соглашения. Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить все без ограничения важных звонков, добавили там.



Обязательная маркировка распространяется на компании и предпринимателей с 1 сентября 2025-го. При входящем вызове абонент должен видеть название организации и его категорию, например «банк» или «реклама».



По данным Минцифры, большинство кредитно-финансовых организаций уже оформили нужные договоры с операторами. Остальные, включая системно значимые, продолжают обсуждать условия и подписывать соглашения.



Ранее уже писали, что россиянам могут отключить звонки от банков из-за отсутствия маркировки.

