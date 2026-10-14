Матвиенко предложила заменить устаревшие специальности в университетах

По словам Матвиенко, все устаревшее и не работающее на качество страны нужно смело отменять. Вместо этого она предложила новые направления по технологиям и искусственному интеллекту, например.



Спикер Совфеда упомянула специальность «Реклама и связи с общественностью» и подчеркнула, что ее программу нужно пересмотреть. Также политик коснулась направления «Государственное и муниципальное управление». По ее мнению, профессия нужна, но скорее как повышение квалификации для тех, кто уже работает в муниципалитетах.



Валентина Матвиенко добавила, что среди молодых людей, приходящих на эту специальность со школьной скамьи, почти никто не работает в местных органах власти. По этой причине ее нужно подстроить под реальные условия.



Недавно представитель Совфеда призвала приостановить выдачу лицензий частным вузам.

