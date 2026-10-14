Матвиенко предложила заменить устаревшие специальности в университетах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень специальностей в вузах и поменять «нафталинные» профессии на современные и востребованные. Ее позицию приводит РИА Новости.
По словам Матвиенко, все устаревшее и не работающее на качество страны нужно смело отменять. Вместо этого она предложила новые направления по технологиям и искусственному интеллекту, например.
Спикер Совфеда упомянула специальность «Реклама и связи с общественностью» и подчеркнула, что ее программу нужно пересмотреть. Также политик коснулась направления «Государственное и муниципальное управление». По ее мнению, профессия нужна, но скорее как повышение квалификации для тех, кто уже работает в муниципалитетах.
Валентина Матвиенко добавила, что среди молодых людей, приходящих на эту специальность со школьной скамьи, почти никто не работает в местных органах власти. По этой причине ее нужно подстроить под реальные условия.
Недавно представитель Совфеда призвала приостановить выдачу лицензий частным вузам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Матвиенко предложила заменить устаревшие специальности в университетах
- «Никакой зависти»: Губин померился «заслуженными» званиями с Наташей Королевой
- Автоэксперт усомнился, что государство заработает на «красивых» номерах
- Серверный бункер: В России предсказали появление ЦОД «судного дня» через два года
- В МИД КНДР заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией
- «Хромаю, но пишу»: Андрей Губин прояснил ситуацию с возвращением на сцену
- В Балашихе мужчина с ножом напал на врачей и полицейских
- Кто себе позволит? Автоэксперт оценил перспективы минивэна от Volga
- Новак: вооруженные силы Украины атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
- Гений и топор: Мультипликатор Бардин поставил крест на конкуренции с ИИ «по форме»