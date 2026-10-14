В Балашихе мужчина с ножом напал на врачей и полицейских
40-летний житель подмосковной Балашихи напал с ножом на врачей скорой помощи. Медики собирались доставить его в психиатрическую больницу. Об сообщает РЕН ТВ.
Мужчина активно сопротивлялся. В итоге специалисты вызвали полицию. Приехали двое старших оперуполномоченных. Они попытались уговорить местного бросить нож, но тот не послушался и набросился на всех.
Один из правоохранителей открыл огонь из табельного пистолета. В итоге вместо психиатрической больницы житель Балашихи попал в обычную с ранениями груди, живота, руки и ноги.
Ранее в Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной.
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