В Балашихе мужчина с ножом напал на врачей и полицейских

Мужчина активно сопротивлялся. В итоге специалисты вызвали полицию. Приехали двое старших оперуполномоченных. Они попытались уговорить местного бросить нож, но тот не послушался и набросился на всех.



Один из правоохранителей открыл огонь из табельного пистолета. В итоге вместо психиатрической больницы житель Балашихи попал в обычную с ранениями груди, живота, руки и ноги.



Ранее в Новосибирске конфликт в интернете закончился поножовщиной.

