«Коррупция и выборы»: Названы причины смены главы Минобороны Украины Резникова

Накануне сообщалось, что Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, главой военного ведомства станет нынешний руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Сами назначения, по данным депутата, будут оформлены на следующей неделе. Богдан Безпалько перечислил несколько причин такой перестановки.

«Такая рокировка готовится, возможно, потому, что Резников зарекомендовал себя несколько странными заявлениями, которые звучали на протяжении последних лет. Последним из которых было то, что боевые действия будут длиться в течение очень большого количества времени. Это не вписывается в тренды украинской пропаганды, которая говорит: боевые действия скоро закончатся, Россия одна, с нами весь мир. Это может быть и личное желание Резникова. Он адвокат, а не военный, он слабо разбирается в военных делах. Рокировка может быть связана и со злоупотреблениями в области коррупции, которыми отметилось Минобороны», - сказал Безпалько.

Он отметил, что предприниматель Рустем Умеров, которого якобы хотят сделать министром обороны, также может «поучаствовать» в коррупционных схемах военного ведомства. Кроме того, Безпалько указал, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам в 2024 году.

«Если на пост министра обороны назначили львовского адвоката, то почему бы не назначить предпринимателя? Возможно, там какие-то личные связи... Возможно, он тоже хочет поучаствовать в этих коррупционных схемах. Кроме того, сейчас заговорили о выборах на Украине. Возможно, что это подготовка к президентским выборам: меняют команду, показывают, что новая команда будет эффективней, чем старая», - добавил собеседник НСН.