«Коррупция и выборы»: Названы причины смены главы Минобороны Украины Резникова
Алексей Резников не подыгрывал украинской пропаганде насчет быстрого окончания конфликта с Россией, отметил в эфире НСН политолог Богдан Безпалько.
Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН. Также он отметил, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам.
Накануне сообщалось, что Алексей Резников уйдет в отставку и займет должность посла Киева в Великобритании. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, главой военного ведомства станет нынешний руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Сами назначения, по данным депутата, будут оформлены на следующей неделе. Богдан Безпалько перечислил несколько причин такой перестановки.
«Такая рокировка готовится, возможно, потому, что Резников зарекомендовал себя несколько странными заявлениями, которые звучали на протяжении последних лет. Последним из которых было то, что боевые действия будут длиться в течение очень большого количества времени. Это не вписывается в тренды украинской пропаганды, которая говорит: боевые действия скоро закончатся, Россия одна, с нами весь мир. Это может быть и личное желание Резникова. Он адвокат, а не военный, он слабо разбирается в военных делах. Рокировка может быть связана и со злоупотреблениями в области коррупции, которыми отметилось Минобороны», - сказал Безпалько.
Он отметил, что предприниматель Рустем Умеров, которого якобы хотят сделать министром обороны, также может «поучаствовать» в коррупционных схемах военного ведомства. Кроме того, Безпалько указал, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам в 2024 году.
«Если на пост министра обороны назначили львовского адвоката, то почему бы не назначить предпринимателя? Возможно, там какие-то личные связи... Возможно, он тоже хочет поучаствовать в этих коррупционных схемах. Кроме того, сейчас заговорили о выборах на Украине. Возможно, что это подготовка к президентским выборам: меняют команду, показывают, что новая команда будет эффективней, чем старая», - добавил собеседник НСН.
В свою очередь президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью НСН рассказал, что место министра обороны Украины является «хлебным».
«Они давно говорят об этом, пытаются подвинуть (Резникова - ред. НСН)… Место хлебное, хорошее, почему нет. Среди государств для дипломата почетным местом, откуда возвращались замминистрами и министрами, является, в частности, посольство в США, Великобритании, Франции. И в России тоже, почему нет», - сказал Ищенко.
Ранее, 25 августа, Резников выразил готовность уйти в отставку при условии, что его вина в коррупционном скандале с закупками курток для военнослужащих у турецкой компании будет доказана, передает «Радиоточка НСН».
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