«Никакой зависти»: Губин померился «заслуженными» званиями с Наташей Королевой
14 октября 202621:53
Светлана Ключкина
Михаил Мустафаев
Андрей Губин заявил, что они с Наташей Королёвой «разные величины» и вспомнил Тину Тернер, у которой нет званий заслуженного или народного артиста.
Певец и композитор Андрей Губин заявил, что не против присуждения ему звания Заслуженный артист России, хотя и покупает продукты в «Пятерочке», передает специальный корреспондент НСН.
«Я не против, потому что Наташе Королевой дали "заслуженную артистку" еще фиг знает когда, а Наташа Королева и Андрей Губин это все-таки разные величины. Я песен написал столько, но у меня никакой зависти по этому поводу нет, потому что у меня вся жизнь как на сцене, я чувствую к себе довольно большое внимание. Тина Тернер – не заслуженная и ни народная артистка США, но при этом ее знает весь мир», - сказал Губин на презентации группы «Жара».
При этом он призвал не верить никаким «фальшивым слухам»
«Сейчас все чаще появляются фальшивые слухи обо мне, но Андрей Губин этого не делал! Я простой парень, как и был всегда, до сих пор прихожу в "Пятерочку" за продуктами, все знают, проблем нет никаких», - добавил артист.
Ранее Андрей Губин объяснил спецкору НСН, скучает ли по сцене и когда на нее вернется.
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