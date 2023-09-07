Новый министр обороны Украины заявил о проведении аудита всех направлений

По его словам, в настоящее время численность Вооруженных сил Украины составляет около 800 тысяч военнослужащих. Умеров подчеркнул, что с февраля 2022 года численность украинской армии выросла более чем в трое.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. Кандидатуру Умерова предложил президент Украины Владимир Зеленский. По итогам голосования её поддержали 338 депутатов, один парламентарий воздержался, проголосовавших против не было. На посту главы Минобороны Умеров сменил Алексея Резникова, об отставке которого стало известно 3 сентября, передает «Радиоточка НСН».

