Цеков выразил мнение, что на Украине не изменится ровным счетом ничего после назначения нового министра, так как власти страны заняты собственным обогащением, погрязнув в коррупции.



«Как изменится ситуация? Знаете, у Крылова есть отличная басня, которая заканчивается строчками: а вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь. Вот и тут так же: как их всех не пересаживай - ничего хорошего на Украине не будет. Украина должна думать сейчас о завершении конфликта на условиях России. Это самое главное для страны и украинского народа, но руководители не могут это сделать, так как для них это заработок. Когда идут боевые действия - они при деле. Когда всё закончится - они не будут нужны. Они это прекрасно понимают. Умеров, собственно, будет продолжать решать вопросы личного обогащения верхушки украинского государства. Между Украиной и коррупцией можно поставить знак равенства и десяток восклицательных знаков. Украина никогда не избавится от коррупции. Чтобы избавиться от коррупции, Украина должна стать моральным государством, сейчас же она - аморальное государство, которое 30 лет борется с собственным народом», - заключил Цеков.

Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью «Радиоточке НСН». Также он отметил, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам.

