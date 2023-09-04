Коррупция та же: Сенатор Цеков счел бессмысленной замену министра обороны Украины
«А вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь», - сенатор Цеков процитировал Крылова в эфире НСН, говоря о перестановках в минобороны Украины.
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров продолжит решать вопросы личного обогащения верхушки украинского государства, заявил в интервью НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский уволил Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначил на его место главу Фонда госимущества страны Рустема Умерова. Про нового министра известно, что он был членом украинской переговорной команды, которая в Беловежской пуще проводила встречи с российской делегацией, кроме того, он родом из Узбекистана и является крымским татарином.
«Умеров мне неизвестен. В Крыму он никак не засветился до 2014 года. Хотя очень смущает тот факт, что Умеров был советником у Мустафы Джемилева, ярого русофоба и русоненавистника, у человека, который не позволял в принципе крымчанам и крымским татарам нормально развиваться. Сейчас он, конечно, не сможет уже помешать ничем, так как он не в Крыму. Раньше он делал все, чтобы рассорить крымских татар с русскими и украинцами в Крыму. Он всегда неуважительно говорил о русских, а Умеров был советником у него, что смущает. Наставник у него был не самым достойным представителем крымских татар», - сказал собеседник НСН.
По его словам, новый украинский министр обороны не имеет никакой компетенции, чтобы занимать такую должность.
«Умеров никакой подготовки не имеет, чтобы быть министром обороны. Если они идут по принципу, что тот, который ничего не понимает и не знает, должен быть министром обороны, то понятно. Если все же пойти по принципу, что нужно назначать компетентного человека, то однозначно он не компетентный человек в вопросах военного дела», - разъяснил сенатор.
Цеков выразил мнение, что на Украине не изменится ровным счетом ничего после назначения нового министра, так как власти страны заняты собственным обогащением, погрязнув в коррупции.
«Как изменится ситуация? Знаете, у Крылова есть отличная басня, которая заканчивается строчками: а вы, друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь. Вот и тут так же: как их всех не пересаживай - ничего хорошего на Украине не будет. Украина должна думать сейчас о завершении конфликта на условиях России. Это самое главное для страны и украинского народа, но руководители не могут это сделать, так как для них это заработок. Когда идут боевые действия - они при деле. Когда всё закончится - они не будут нужны. Они это прекрасно понимают. Умеров, собственно, будет продолжать решать вопросы личного обогащения верхушки украинского государства. Между Украиной и коррупцией можно поставить знак равенства и десяток восклицательных знаков. Украина никогда не избавится от коррупции. Чтобы избавиться от коррупции, Украина должна стать моральным государством, сейчас же она - аморальное государство, которое 30 лет борется с собственным народом», - заключил Цеков.
Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью «Радиоточке НСН». Также он отметил, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам.
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