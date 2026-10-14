В МИД КНДР заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией

Подъелышев подчеркнул, что отношения между странами, которым уже 78 лет, сегодня можно назвать образцовыми. По его мнению, они развиваются на принципах полного равноправия и взаимного уважения.



Их правовой основой стал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его в июне 2024 года подписали Владимир Путин и Ким Чен Ын. Он вывел взаимодействие на качественно новый уровень, уточнил посол.



Замминистра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю добавил, что Пхеньян намерен всесторонне расширять традиционные отношения дружбы и сотрудничества с «братским российским народом». По его словам, Северная Корея будет преодолевать вызовы вместе с Москвой, прилагать усилия для укрепления тактико-стратегического взаимодействия и развития двусторонних отношений.



Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство и народ Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в спецоперации.

