В МИД КНДР заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией

14 октября в дипломатическом клубе «Тэдонган» посол России в КНДР Александр Подъелышев дал прием по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между РФ и Корейской Народно-Демократической Республикой. Подробностями поделились представители ведомства в своем Telegram-канале.

Лавров встретился в Москве с главой МИД КНДР

Подъелышев подчеркнул, что отношения между странами, которым уже 78 лет, сегодня можно назвать образцовыми. По его мнению, они развиваются на принципах полного равноправия и взаимного уважения.

Их правовой основой стал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его в июне 2024 года подписали Владимир Путин и Ким Чен Ын. Он вывел взаимодействие на качественно новый уровень, уточнил посол.

Замминистра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю добавил, что Пхеньян намерен всесторонне расширять традиционные отношения дружбы и сотрудничества с «братским российским народом». По его словам, Северная Корея будет преодолевать вызовы вместе с Москвой, прилагать усилия для укрепления тактико-стратегического взаимодействия и развития двусторонних отношений.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство и народ Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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