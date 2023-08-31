Депутат Рады заявил о скорой отставке министра обороны Резникова

По его словам, Резников впоследствии буден назначен послом Украины в Великобритании.

«По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», — написал депутат в Telegram-канале.

Железняк подчеркнул, что посольства предупредили о грядущих изменениях в среду.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность отправить Резникова в отставку. В качестве возможных кандидатов на пост главы Минобороны называли вице-премьера - министра по восстановлению Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, отмечает РЕН ТВ.

При этом сам Резников заявлял о готовности покинуть должность на фоне коррупционного скандала с закупкой курток для военных по завышенной цене, пишет Ura.ru. Министр заявил, что подаст заявление об отставке, если данные об инциденте подтвердятся.

