Депутат Рады заявил о скорой отставке министра обороны Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников покинет свой пост, должность главы военного ведомства займет руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, Резников впоследствии буден назначен послом Украины в Великобритании.
«По датам: это следующая неделя, то есть первая неделя сентября», — написал депутат в Telegram-канале.
Железняк подчеркнул, что посольства предупредили о грядущих изменениях в среду.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность отправить Резникова в отставку. В качестве возможных кандидатов на пост главы Минобороны называли вице-премьера - министра по восстановлению Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, отмечает РЕН ТВ.
При этом сам Резников заявлял о готовности покинуть должность на фоне коррупционного скандала с закупкой курток для военных по завышенной цене, пишет Ura.ru. Министр заявил, что подаст заявление об отставке, если данные об инциденте подтвердятся.
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