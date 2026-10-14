По словам Губина, это один из лучших ремиксов на его песни за последние годы, чего нельзя сказать о работе Александра Пушного.

«Неплохо сделали, это один из лучших ремиксов.. За последние три-четыре года на мои песни сделали ремиксов 20, мне Авторское агентство присылает отчеты. Итальянцы даже какую-то песню пели, Пушной делал какой-то ремикс – ну такой ужас, просто удивительно, а тут более-менее все нормально в целом, песню не испортили. Пожелаю им успехов и удачи», - добавил он.

Ранее сообщалось, что 52-летний Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица и даже завершил карьеру из-за болезни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

