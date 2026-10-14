«Хромаю, но пишу»: Андрей Губин прояснил ситуацию с возвращением на сцену
Андрей Губин заинтриговал ждущих его возвращения фанатов сравнением с Филиппом Киркоровым и Леонидом Агутиным.
Певец и композитор Андрей Губин заявил, что у него есть новые песни, а перспектива возвращения на сцену зависит от здоровья, передает специальный корреспондент НСН.
«Я хромаю на одну ногу, куда мне прыгать? Есть ностальгия по сцене или нет – 50 на 50. Есть Филипп Киркоров, если его лишить сцены, наверное, это будет ужасно, а есть люди пишущие, такие как Агутин. Их сцены лиши – они будут писать, и я тоже пишу. Такого, что "ах, как переживаю", нет. Как только у меня здоровье поправится, если что-то поправится наконец, я обязательно что-то выпущу, у меня песни есть», – сказал певец на презентации новой группы «Жара», которой он дал права на исполнение песни «Девушки, как звезды».
По словам Губина, это один из лучших ремиксов на его песни за последние годы, чего нельзя сказать о работе Александра Пушного.
«Неплохо сделали, это один из лучших ремиксов.. За последние три-четыре года на мои песни сделали ремиксов 20, мне Авторское агентство присылает отчеты. Итальянцы даже какую-то песню пели, Пушной делал какой-то ремикс – ну такой ужас, просто удивительно, а тут более-менее все нормально в целом, песню не испортили. Пожелаю им успехов и удачи», - добавил он.
Ранее сообщалось, что 52-летний Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица и даже завершил карьеру из-за болезни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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