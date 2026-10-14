«Хромаю, но пишу»: Андрей Губин прояснил ситуацию с возвращением на сцену

Андрей Губин заинтриговал ждущих его возвращения фанатов сравнением с Филиппом Киркоровым и Леонидом Агутиным.

Певец и композитор Андрей Губин заявил, что у него есть новые песни, а перспектива возвращения на сцену зависит от здоровья, передает специальный корреспондент НСН.

«Я хромаю на одну ногу, куда мне прыгать? Есть ностальгия по сцене или нет – 50 на 50. Есть Филипп Киркоров, если его лишить сцены, наверное, это будет ужасно, а есть люди пишущие, такие как Агутин. Их сцены лиши – они будут писать, и я тоже пишу. Такого, что "ах, как переживаю", нет. Как только у меня здоровье поправится, если что-то поправится наконец, я обязательно что-то выпущу, у меня песни есть», – сказал певец на презентации новой группы «Жара», которой он дал права на исполнение песни «Девушки, как звезды».
Продюсер объяснил критику Губина в адрес Жукова и Крутого

По словам Губина, это один из лучших ремиксов на его песни за последние годы, чего нельзя сказать о работе Александра Пушного.

«Неплохо сделали, это один из лучших ремиксов.. За последние три-четыре года на мои песни сделали ремиксов 20, мне Авторское агентство присылает отчеты. Итальянцы даже какую-то песню пели, Пушной делал какой-то ремикс – ну такой ужас, просто удивительно, а тут более-менее все нормально в целом, песню не испортили. Пожелаю им успехов и удачи», - добавил он.

Ранее сообщалось, что 52-летний Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица и даже завершил карьеру из-за болезни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Арина Антонова
ТЕГИ:БолезньПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры