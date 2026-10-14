«Рынок есть, но с этой инициативой государство опоздало лет на 30. Потому что я не понимаю, какие такие красивые номера собираются продавать. Все «красивые» номера, которые стоят солидных денег, уже давным-давно поданы-перепроданы и находятся в частных руках. А те номера, которые иногда попадают в свободное обращение, их буквально единицы, и поэтому их продажи бюджет не пополнят никак. Государство с них ничего не получит», - считает Радько.

Эксперт отметил, что даже те «красивые» номера, которые теоретически могут высвободиться, например, в случае смерти владельца, все равно не факт, что окажутся в распоряжении государства.

«Есть только редкие случаи, когда владелец машины с красивым номером умирает, у него наследники не прописаны в данном регионе, и при смене собственника им меняют номер. Да и то, если номер очень дорогой, они, скорее всего, пропишутся в том же регионе, и номер сохранят за собой. Для того чтобы хотя бы продать частным образом. Поэтому какие номера будет продавать государство, я не совсем понимаю», - сказал Радько.

Он также добавил, что иногда «красивые» номера могут появляться в новых сериях, но больших денег с них все равно не вручить.

«Это уже совсем не те деньги, что в сериях «77», «777» и так далее. Чуть-чуть они будут стоить дороже чем обычные, но это для бюджета совсем не пополнение. А те номера, которые стоят по 15-20 млн рублей, повторюсь, уже давно в частных руках», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее автоюрист Леонид Ольшанский в беседе с НСН осудил продажу «красивых» номеров через госуслуги.

