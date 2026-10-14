Автоэксперт усомнился, что государство заработает на «красивых» номерах
Почти все «красивые» номера за 15-20 млн рублей давно в частных руках, заявил НСН Сергей Радько.
Государство вряд ли сможет заработать на «красивых» номерах, потому что совершенно непонятно, где оно собирается их брать. Об этом НСН заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин снова вернулся к вопросу о т.н. «красивых» номерах для автомобилей. Прежде чем легализовать их продажу, например, через сервис «Госуслуг», считает парламентарий, нужно просчитать сколько они могут стоить, и не получится ли так, что реализация этой нормы обойдется бюджету в большую сумму, чем сама продажа. По словам Радько, Володин задался чрезвычайно правильным вопросом.
«Рынок есть, но с этой инициативой государство опоздало лет на 30. Потому что я не понимаю, какие такие красивые номера собираются продавать. Все «красивые» номера, которые стоят солидных денег, уже давным-давно поданы-перепроданы и находятся в частных руках. А те номера, которые иногда попадают в свободное обращение, их буквально единицы, и поэтому их продажи бюджет не пополнят никак. Государство с них ничего не получит», - считает Радько.
Эксперт отметил, что даже те «красивые» номера, которые теоретически могут высвободиться, например, в случае смерти владельца, все равно не факт, что окажутся в распоряжении государства.
«Есть только редкие случаи, когда владелец машины с красивым номером умирает, у него наследники не прописаны в данном регионе, и при смене собственника им меняют номер. Да и то, если номер очень дорогой, они, скорее всего, пропишутся в том же регионе, и номер сохранят за собой. Для того чтобы хотя бы продать частным образом. Поэтому какие номера будет продавать государство, я не совсем понимаю», - сказал Радько.
Он также добавил, что иногда «красивые» номера могут появляться в новых сериях, но больших денег с них все равно не вручить.
«Это уже совсем не те деньги, что в сериях «77», «777» и так далее. Чуть-чуть они будут стоить дороже чем обычные, но это для бюджета совсем не пополнение. А те номера, которые стоят по 15-20 млн рублей, повторюсь, уже давно в частных руках», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее автоюрист Леонид Ольшанский в беседе с НСН осудил продажу «красивых» номеров через госуслуги.
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