СМИ: Коррупция оказала значительное влияние на потери ВСУ
Коррупция ставит под угрозу жизнь солдат ВСУ, заявила директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, ее слова передает издание The New York Times.
По ее словам, военнослужащие в случае неэффективной защиты государственных средств могут остаться без оружия, что приведет к потерям.
Der Spiegel пишет, что решение об увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова было принято именно на фоне коррупционных скандалов в украинской армии. По данным издания, речь идет об обвинениях в завышении цен на форму и продовольствие для военных.
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров продолжит решать вопросы личного обогащения верхушки украинского государства, заявил в интервью «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru