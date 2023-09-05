СМИ: Коррупция оказала значительное влияние на потери ВСУ

Российские военные уничтожили три БПЛА в соседних с Москвой областях Аэропорты столичного авиаузла работают штатно Украина не будет менять свою позицию по зерновой сделке Владимир Путин поручил подготовить меры для стимулирования аренды российских авто Власти Приморья пока не получали информации о визите Ким Чен Ына