«Корейский сценарий» для Украины. Чего опасается Зеленский?
В России обсуждают плюсы и минусы «корейского сценария» для Украины и опасения президента Зеленского.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Москва предлагает Киеву «корейский сценарий» окончания военного конфликта. Об этом он заявил в телемарафоне «Единые новости». По словам Данилова, этот вариант предусматривает раздел страны и юридическое оформление утраты Украины восточных территорий.
Политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик» в Telegram написал, что, по его мнению, может означать «корейский сценарий» России для Украины.
«1. Линия по естественной природной границе. Днепр?
2. Создание демилитаризованной «серой» зоны. Без НАТО И ВС РФ.
3. Возвращение политических процессов на Украину. Это опасно для (президента Украины Владимира - прим. НСН) Зеленского.
4. Расследования событий, в том числе и военных преступлений.
5. Восстановление разрушенного, но без репараций.
6. Все будут готовиться к следующему столкновению. Но, это может продолжаться десятилетиями.
7. Смена публичных фронтменов во всех главных странах этой войны», - анализирует политолог.
Баширов считает, что подобное развитие событий - неплохой вариант для России. При этом считает, что для его реализации «нужны мощные наступления».
Украинский президент Владимир Зеленский рассуждал о возвращении Украины к границам 1991 года. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов в ответ предположил, что без ликвидации режима в Киеве боевые действия не прекратятся. «Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы», - сказал он РИА Новости.
Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.
«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
Ранее бывшие госсекретарь США Кондолиза Райс и глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что Россия не собирается уступать свои новые регионы Украине. Об этом политики написали в совместной статье для газеты The Washington Post. Райс и Гейтс также напомнили, что после воссоединения Крыма с Россией прошло более восьми лет. Авторы считают, что таким образом российские власти демонстрируют готовность проявить стратегическое терпение в любом случае, пишет Газета.ru.
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