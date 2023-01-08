«Корейский сценарий» для Украины. Чего опасается Зеленский?

Политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик» в Telegram написал, что, по его мнению, может означать «корейский сценарий» России для Украины.

«1. Линия по естественной природной границе. Днепр?

2. Создание демилитаризованной «серой» зоны. Без НАТО И ВС РФ.

3. Возвращение политических процессов на Украину. Это опасно для (президента Украины Владимира - прим. НСН) Зеленского.

4. Расследования событий, в том числе и военных преступлений.

5. Восстановление разрушенного, но без репараций.

6. Все будут готовиться к следующему столкновению. Но, это может продолжаться десятилетиями.

7. Смена публичных фронтменов во всех главных странах этой войны», - анализирует политолог.

Баширов считает, что подобное развитие событий - неплохой вариант для России. При этом считает, что для его реализации «нужны мощные наступления».