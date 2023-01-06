В Польше заявили, что Украина не достигнет своих целей по Крыму и Донбассу
Украина не сможет достичь своей цели и вытеснить российскую армию из Крыма и Донбасса. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Питер Уайт.
По мнению журналиста, цели Киева нереальны.
«Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом», — отмечается в материале.
Уайт указывает, что в Киеве постоянно говорят о близкой победе в конфликте, однако на деле украинские войска несут критические потери и испытывают проблемы с боеприпасами. При этом Россия находится в хорошем экономическом состоянии и постоянно получает необходимые ресурсы благодаря усиленным системам производства и логистики.
Обозреватель отметил, что противостояние Москвы и Киева может завершиться, если Украина «всего неделю» не будет получать западные боеприпасы. Уайт заключил, что украинская сторона уже проиграла в конфликте, «просто забыли ей об этом сказать».
Ранее директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг назвал нереалистичным взятие территорий Крыма и Донбасса под контроль Киева, напоминает RT. Немецкий политолог указал, что Россия контролирует Донбасс с 2014 года, а Крым интегрирован в РФ, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 274 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 719 / сут.
- Турция намерена продолжить усилия для начала переговоров по Украине
- В Польше заявили, что Украина не достигнет своих целей по Крыму и Донбассу
- Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
- СМИ сообщили о прорыве обороны Соледара
- СМИ: Россия и США заморозили отношения, но оставили каналы коммуникации
- Минобороны: Российские войска по поручению Путина прекратят огонь на Украине на Рождество
- СМИ: Казахстану не удалось наладить поставки нефти в обход России
- Немецкие эксперты обвинили США в эскалации на Украине
- В Минобороны Украины обвинили «подстрекателей» в плохой дисциплине ВСУ
- Байден: Боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru