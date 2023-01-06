В Польше заявили, что Украина не достигнет своих целей по Крыму и Донбассу

Украина не сможет достичь своей цели и вытеснить российскую армию из Крыма и Донбасса. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Питер Уайт.

СМИ: Стремление Зеленского вернуть Крым и Донбасс выглядит нереалистичным

По мнению журналиста, цели Киева нереальны.

«Никто не может и подумать, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и "восточного коридора" вместе с Донбассом», — отмечается в материале.

Уайт указывает, что в Киеве постоянно говорят о близкой победе в конфликте, однако на деле украинские войска несут критические потери и испытывают проблемы с боеприпасами. При этом Россия находится в хорошем экономическом состоянии и постоянно получает необходимые ресурсы благодаря усиленным системам производства и логистики.

Обозреватель отметил, что противостояние Москвы и Киева может завершиться, если Украина «всего неделю» не будет получать западные боеприпасы. Уайт заключил, что украинская сторона уже проиграла в конфликте, «просто забыли ей об этом сказать».

Ранее директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг назвал нереалистичным взятие территорий Крыма и Донбасса под контроль Киева, напоминает RT. Немецкий политолог указал, что Россия контролирует Донбасс с 2014 года, а Крым интегрирован в РФ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассКрымУкраинаПольша
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