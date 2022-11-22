Политолог назвал три ошибки, которые подорвали доверие Запада к Украине

По его мнению, это, в первую очередь, инцидент с упавшей на территорию Польши ракетой, в чём Украина почти сразу обвинила Россию. Позже выяснилось, что ракета оказалась украинской, однако из-за слов Зеленского мир встал на порог ядерной катастрофы, а в Белом доме проигнорировали запрос украинского лидера на телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Ещё одной ошибкой киевских властей Марков назвал страшные кадры с казнью сдавшихся в плен российских военных.

«Жестокостью в отношении российских военных боевики ВСУ отличались и раньше... В западном сознании установилась конструкция: что бы ни сделали украинцы, русские всё равно хуже», - указал политолог.

Третьей ошибкой Киева он считает национализм с героизацией Степана Бандеры и Романа Шухевича. По словам Маркова, Запад осознает опасность ультраправых идей, однако не прекращает поддерживать Украину, так как считает её «инструментом в борьбе с Россией».

Эксперт добавил, что даже если действия Киева вступят в противоречие с общественным мнением на Западе, обывателям объяснят, что «всё равно во всем виноваты русские».

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

