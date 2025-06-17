Убийцу двух пенсионеров в Сарове предлагают отправить на принудительное лечение

Прокуратура Нижегородской области направила в суд материалы уголовного дела о жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове с ходатайством о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 29-летний житель Сарова, задержанный вскоре после преступления, признан невменяемым. Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы, у него диагностировано психическое расстройство в форме параноидной шизофрении.