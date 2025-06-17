Убийцу двух пенсионеров в Сарове предлагают отправить на принудительное лечение

Прокуратура Нижегородской области направила в суд материалы уголовного дела о жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове с ходатайством о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 29-летний житель Сарова, задержанный вскоре после преступления, признан невменяемым. Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы, у него диагностировано психическое расстройство в форме параноидной шизофрении.

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Обвинение считает необходимым направить мужчину на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение с интенсивным наблюдением.

Преступление было совершено в начале декабря 2024 года. В квартире одного из домов по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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