Убийцу двух пенсионеров в Сарове предлагают отправить на принудительное лечение
Прокуратура Нижегородской области направила в суд материалы уголовного дела о жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове с ходатайством о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.
Как сообщили в надзорном ведомстве, 29-летний житель Сарова, задержанный вскоре после преступления, признан невменяемым. Согласно выводам судебной психолого-психиатрической экспертизы, у него диагностировано психическое расстройство в форме параноидной шизофрении.
Обвинение считает необходимым направить мужчину на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение с интенсивным наблюдением.
Преступление было совершено в начале декабря 2024 года. В квартире одного из домов по проспекту Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат осудил слова Пашиняна о Калуге на фоне дела Карапетяна
- Макрон предостерег от попыток смены режима в Иране силой
- В Аргентине экс-президенту заменили тюрьму на домашний арест
- В Иране опровергли сообщения об убийстве бывшего президента Ахмадинежада
- Убийцу двух пенсионеров в Сарове предлагают отправить на принудительное лечение
- СМИ: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток
- Каллас заявила, что Европа «навсегда перекроет кран российскому газу»
- Иран призвал жителей Тель‑Авива и Хайфы срочно покинуть города
- В Ульяновске введен режим ЧС из-за утечки мазута на территории больницы
- Глава сельсовета в Курской области погиб при атаке дрона на автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru