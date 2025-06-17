В Аргентине экс-президенту заменили тюрьму на домашний арест
17 июня 202521:57
Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер разрешено отбывать назначенный ей шестилетний тюремный срок по делу о коррупции в домашнем формате. Об этом сообщил телеканал TN со ссылкой на решение суда.
Согласно постановлению, наказание вступает в силу немедленно.
Отмечается, что Киршнер уже официально признана находящейся под стражей, несмотря на то, что будет оставаться в своей резиденции.
Таким образом, Киршнер не обязана лично являться в суд 18 июня, как ранее предполагалось, для начала исполнения приговора, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru