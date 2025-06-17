В Аргентине экс-президенту заменили тюрьму на домашний арест

Отмечается, что Киршнер уже официально признана находящейся под стражей, несмотря на то, что будет оставаться в своей резиденции.

Таким образом, Киршнер не обязана лично являться в суд 18 июня, как ранее предполагалось, для начала исполнения приговора, передает «Радиоточка НСН».

