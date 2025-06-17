Экономист назвал тяжелыми потери ЕС из-за антироссийских санкций
Экономика Европейского союза уже понесла серьезные потери из-за санкционной политики, и негативные последствия этого курса будут ощущаться в течение многих лет. Об этом в комментарии газете «Известия»заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
По его словам, несмотря на то что полномасштабный кризис в ЕС пока не наступил, вероятность его развития продолжает расти. Основные риски связаны с нестабильностью цен на энергоресурсы и общей уязвимостью экономической модели блока.
Эксперт отметил, что одним из наиболее серьезных последствий стало снижение доверия к европейской финансово-экономической системе. По его мнению, восстановить репутацию ЕС до уровня начала 2022 года уже невозможно. При этом, хотя экономика региона продолжит функционировать, ее глобальное влияние будет сокращаться.
Чирков также подчеркнул, что Евросоюз теряет позиции в мировой иерархии, превращаясь из одного из центров экономического развития в регион с растущими социальными и структурными проблемами. Он добавил, что падение уровня жизни, снижение конкурентоспособности и внутренние потрясения уже стали реальностью для многих стран ЕС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru