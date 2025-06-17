Экономист назвал тяжелыми потери ЕС из-за антироссийских санкций

Экономика Европейского союза уже понесла серьезные потери из-за санкционной политики, и негативные последствия этого курса будут ощущаться в течение многих лет. Об этом в комментарии газете «Известия»заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

По его словам, несмотря на то что полномасштабный кризис в ЕС пока не наступил, вероятность его развития продолжает расти. Основные риски связаны с нестабильностью цен на энергоресурсы и общей уязвимостью экономической модели блока.