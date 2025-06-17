Каллас заявила, что Европа «навсегда перекроет кран российскому газу»

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник подробно изложил предложения по отказу от всех видов российского топлива, включая природный газ и сжиженный природный газ (СПГ).

Предполагается, что новые контракты на поставки из России будут запрещены уже с конца 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

