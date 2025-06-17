Каллас заявила, что Европа «навсегда перекроет кран российскому газу»
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила в соцсети X, что план Еврокомиссии по отказу от российского газа «перекрывает кран навсегда».
По ее словам, Европа значительно сократила зависимость от российского топлива и теперь намерена «перекрыть кран навсегда», исключив возможность использования энергетики Россией как оружия.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник подробно изложил предложения по отказу от всех видов российского топлива, включая природный газ и сжиженный природный газ (СПГ).
Предполагается, что новые контракты на поставки из России будут запрещены уже с конца 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru