Депутат осудил слова Пашиняна о Калуге на фоне дела Карапетяна

Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Калужской области в контексте задержания бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване вызвало критику со стороны российского парламентария. Депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр в комментарии NEWS.ru заявил, что слова главы армянского правительства были несправедливы и оскорбительны.

По мнению Скляра, регион, упомянутый Пашиняном, всегда отличался открытостью и доброжелательным отношением к приезжим, особенно к тем, кто готов работать и поддерживать добрососедские связи. Он также подчеркнул, что Калужская область традиционно поддерживает тесные культурные, экономические и социальные отношения с Арменией.