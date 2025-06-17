Депутат осудил слова Пашиняна о Калуге на фоне дела Карапетяна
Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Калужской области в контексте задержания бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване вызвало критику со стороны российского парламентария. Депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр в комментарии NEWS.ru заявил, что слова главы армянского правительства были несправедливы и оскорбительны.
По мнению Скляра, регион, упомянутый Пашиняном, всегда отличался открытостью и доброжелательным отношением к приезжим, особенно к тем, кто готов работать и поддерживать добрососедские связи. Он также подчеркнул, что Калужская область традиционно поддерживает тесные культурные, экономические и социальные отношения с Арменией.
Депутат предположил, что Пашинян, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, допустил эмоциональное высказывание, которое не отражает реального положения дел.
Ранее, отвечая на критику в связи с задержанием одного из богатейших предпринимателей России, Пашинян заявил, что «Армения и ее законы — это не деревня Нижний Тапр в Калуге». Карапетян был задержан вскоре после публичной поддержки Армянской апостольской церкви, которая оказалась в конфликте с властями страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru