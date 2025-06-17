Макрон предостерег от попыток смены режима в Иране силой

Глава французского государства также осудил удары по объектам иранской ядерной инфраструктуры, подчеркнув, что такие действия лишь усугубляют напряженность. В то же время он подтвердил необходимость сдерживания ядерной программы Тегерана и сокращения арсенала боеголовок.

Макрон напомнил, что Франция признает право Израиля на самооборону, однако настаивает на дипломатических решениях в вопросах региональной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

