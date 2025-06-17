За обливание пешехода из лужи водителю может грозить до пяти лет тюрьмы
Водитель, который намеренно наехал на лужу и обрызгал пешехода, может понести административную или даже уголовную ответственность. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в комментарии «Газете.Ru».
По его словам, хотя в российском законодательстве нет прямого запрета на подобные действия, если будет доказано, что водитель действовал умышленно, его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), что влечет штраф до 1 000 рублей или арест до 15 суток.
Если при этом было повреждено имущество, то нарушителю может грозить еще один штраф по статье о повреждении чужого имущества (ст. 7.17 КоАП). При значительном ущербе, превышающем 5 000 рублей и нанесенном умышленно, возможно возбуждение уголовного дела по ст. 167 УК. В этом случае санкции варьируются от штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет.
Жорин отметил, что ключевым элементом дела станут доказательства преднамеренности действий водителя. Подойдут фото, видео, свидетельские показания и чеки за понесенные расходы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru