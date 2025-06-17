За обливание пешехода из лужи водителю может грозить до пяти лет тюрьмы

Водитель, который намеренно наехал на лужу и обрызгал пешехода, может понести административную или даже уголовную ответственность. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, хотя в российском законодательстве нет прямого запрета на подобные действия, если будет доказано, что водитель действовал умышленно, его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), что влечет штраф до 1 000 рублей или арест до 15 суток.