СМИ: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток

США принимают меры по усилению своей военной авиации на Ближнем Востоке, перебрасывая дополнительные истребители и продлевая сроки их размещения в регионе, сообщает Fox News со ссылкой на на правительственный источник.

По данным телеканала, в числе перебрасываемой техники — истребители F-16, F-22 и F-35, которые относятся к средствам противовоздушной обороны.

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Представитель Пентагона ранее сообщил о передислокации в зону Ближнего Востока авианосной ударной группы во главе с кораблем USS Nimitz.

Переброска осуществляется в рамках миссии Центрального командования США (CENTCOM) и направлена на усиление защиты американского контингента в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // abram_ma15
ТЕГИ:ИзраильИранБлижний ВостокСШААвианосец

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