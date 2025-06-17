СМИ: США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток
США принимают меры по усилению своей военной авиации на Ближнем Востоке, перебрасывая дополнительные истребители и продлевая сроки их размещения в регионе, сообщает Fox News со ссылкой на на правительственный источник.
По данным телеканала, в числе перебрасываемой техники — истребители F-16, F-22 и F-35, которые относятся к средствам противовоздушной обороны.
Представитель Пентагона ранее сообщил о передислокации в зону Ближнего Востока авианосной ударной группы во главе с кораблем USS Nimitz.
Переброска осуществляется в рамках миссии Центрального командования США (CENTCOM) и направлена на усиление защиты американского контингента в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru