Конфликт Израиля и Ирана назвали угрозой глобальной войны

Политолог Камран Гасанов в беседе с «ФедералПресс» заявил, что конфликт между Израилем и Ираном перестал быть двусторонним и уже вовлекает множество стран. По его словам, возможная скрытая поддержка Ирана со стороны Пакистана и Китая и активная помощь Израилю от США и их союзников увеличивают риск масштабной эскалации и перехода к глобальному военному столкновению.

Россия и Китай осудили действия Израиля, расценив авиаудары как нарушение международного права, при этом Москва выразила готовность выступить посредником для деэскалации. В свою очередь, ряд исламских государств поддержали Иран, обвинив Израиль в агрессии, а Северная Корея заявила о полной военной поддержке Тегерана.