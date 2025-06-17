Конфликт Израиля и Ирана назвали угрозой глобальной войны

Политолог Камран Гасанов в беседе с «ФедералПресс» заявил, что конфликт между Израилем и Ираном перестал быть двусторонним и уже вовлекает множество стран. По его словам, возможная скрытая поддержка Ирана со стороны Пакистана и Китая и активная помощь Израилю от США и их союзников увеличивают риск масштабной эскалации и перехода к глобальному военному столкновению.

Россия и Китай осудили действия Израиля, расценив авиаудары как нарушение международного права, при этом Москва выразила готовность выступить посредником для деэскалации. В свою очередь, ряд исламских государств поддержали Иран, обвинив Израиль в агрессии, а Северная Корея заявила о полной военной поддержке Тегерана.

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Соединенные Штаты и западные союзники выступают на стороне Израиля, называя его действия оборонительными. Европейские страны призывают к сдержанности, опасаясь распространения конфликта за пределы Ближнего Востока.

Операция «Восходящий лев», начавшаяся 13 июня, стала крупнейшей военной кампанией Израиля против иранских ядерных объектов и военной инфраструктуры. В ответ Иран начал ракетные удары, что вывело конфликт на открытую фазу с риском дальнейшей глобальной эскалации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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