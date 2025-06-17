Конфликт Израиля и Ирана назвали угрозой глобальной войны
Политолог Камран Гасанов в беседе с «ФедералПресс» заявил, что конфликт между Израилем и Ираном перестал быть двусторонним и уже вовлекает множество стран. По его словам, возможная скрытая поддержка Ирана со стороны Пакистана и Китая и активная помощь Израилю от США и их союзников увеличивают риск масштабной эскалации и перехода к глобальному военному столкновению.
Россия и Китай осудили действия Израиля, расценив авиаудары как нарушение международного права, при этом Москва выразила готовность выступить посредником для деэскалации. В свою очередь, ряд исламских государств поддержали Иран, обвинив Израиль в агрессии, а Северная Корея заявила о полной военной поддержке Тегерана.
Соединенные Штаты и западные союзники выступают на стороне Израиля, называя его действия оборонительными. Европейские страны призывают к сдержанности, опасаясь распространения конфликта за пределы Ближнего Востока.
Операция «Восходящий лев», начавшаяся 13 июня, стала крупнейшей военной кампанией Израиля против иранских ядерных объектов и военной инфраструктуры. В ответ Иран начал ракетные удары, что вывело конфликт на открытую фазу с риском дальнейшей глобальной эскалации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Жрать будет нечего»: Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии
- Военные Ирана ударили по авиабазам Израиля
- Канада ввела санкции против родственников Ельцина и Путина
- Конфликт Израиля и Ирана назвали угрозой глобальной войны
- Экономист назвал тяжелыми потери ЕС из-за антироссийских санкций
- За обливание пешехода из лужи водителю может грозить до пяти лет тюрьмы
- Депутат осудил слова Пашиняна о Калуге на фоне дела Карапетяна
- Макрон предостерег от попыток смены режима в Иране силой
- В Аргентине экс-президенту заменили тюрьму на домашний арест
- В Иране опровергли сообщения об убийстве бывшего президента Ахмадинежада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru