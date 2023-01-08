Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс: Россия не отдаст новые регионы
Бывшие госсекретарь США Кондолиза Райс и глава Пентагона Роберт Гейтс считают, что Россия не собирается уступать свои новые регионы Украине. Об этом политики заявили в совместной статье для газеты The Washington Post.
По мнению авторов публикации, российский президент Владимир Путин считает, что время на его стороне. Поэтому он намерен измотать украинскую сторону и посеять раскол в США и Европе по поводу ситуации вокруг Украины, отмечает RT.
«Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области», — отмечается в материале.
Райс и Гейтс также напомнили, что после воссоединения Крыма с Россией прошло более восьми лет. Авторы считают, что таким образом российские власти демонстрируют готовность проявить стратегическое терпение в любом случае, пишет Газета.ru.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 303 / сут.
Умерли
394 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 463 / сут.
- СМИ: 20 ведущих ученых-инженеров Китая скончались после отмены антиковидных мер
- Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс: Россия не отдаст новые регионы
- В Томской области семь человек пострадали в результате возгорания автобуса
- Кириенко: Инвесторы проявляют интерес к Херсонской области
- СМИ: Байден готовится к запуску избирательной кампании
- Вильфанд сообщил, когда в Москве потеплеет
- СМИ: прибывающим в Таиланд необходимо иметь сертификат о вакцинации от коронавируса
- Количество пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте увеличилось до пяти
- Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса
- СМИ: Китай отменяет карантин для въезжающих из-за границы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru