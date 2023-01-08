Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс: Россия не отдаст новые регионы

По мнению авторов публикации, российский президент Владимир Путин считает, что время на его стороне. Поэтому он намерен измотать украинскую сторону и посеять раскол в США и Европе по поводу ситуации вокруг Украины, отмечает RT.

«Для Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области», — отмечается в материале.

Райс и Гейтс также напомнили, что после воссоединения Крыма с Россией прошло более восьми лет. Авторы считают, что таким образом российские власти демонстрируют готовность проявить стратегическое терпение в любом случае, пишет Газета.ru.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Киев начнет терпеть поражение до поставок Украине нового вооружения. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

