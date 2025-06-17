В Иране опровергли сообщения об убийстве бывшего президента Ахмадинежада
Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о его гибели. Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.
Махмуд Ахмадинеджад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. На международной арене он прославился жесткой риторикой в адрес Запада и активной поддержкой ядерной программы Ирана.
После ухода с должности Ахмадинеджад продолжил участвовать в политической жизни, хотя его кандидатура несколько раз отклонялась Советом стражей.
В 2024 году он уже пережил попытку покушения: неизвестные повредили его автомобиль, но он остался жив, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru