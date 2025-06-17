В Иране опровергли сообщения об убийстве бывшего президента Ахмадинежада

После ухода с должности Ахмадинеджад продолжил участвовать в политической жизни, хотя его кандидатура несколько раз отклонялась Советом стражей.

В 2024 году он уже пережил попытку покушения: неизвестные повредили его автомобиль, но он остался жив, передает «Радиоточка НСН».

