В Иране опровергли сообщения об убийстве бывшего президента Ахмадинежада

Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о его гибели. Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Махмуд Ахмадинеджад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. На международной арене он прославился жесткой риторикой в адрес Запада и активной поддержкой ядерной программы Ирана.

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После ухода с должности Ахмадинеджад продолжил участвовать в политической жизни, хотя его кандидатура несколько раз отклонялась Советом стражей.

В 2024 году он уже пережил попытку покушения: неизвестные повредили его автомобиль, но он остался жив, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УбийствоИзраильИран

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