Резкая эскалация. После Макеевки заговорили о большом наступлении РФ

Депутат Госдумы генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев призвал пока не искать виновных в трагедии.

«Виновные будут объявлены, расследование будет проведено, выводы будут сделаны», — отметил он в разговоре с каналом «Путин в Telegram», подчеркнув, что пока называть виновных среди должностных лиц РФ и ДНР точно было бы крайне неуместно.



При этом политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик» в Telegram написал, что «СВО резко эскалировалась».

«Удар по месту расположения наших военных в Макеевке. Ответные удары по гостиничному комплексу в Дружковке и хоккейной арене «Альтаир» в Краматорске, где живут солдаты ВСУ и иностранные наемники. Везде число погибших и раненных неизвестно. Но, понятно, что помимо военных мотивов и там и там появились политические. Значит, в обеих странах идут какие-то критические структурные социальные процессы, на которые пока отвечают местью», - полагает эксперт.