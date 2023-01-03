Резкая эскалация. После Макеевки заговорили о большом наступлении РФ
В России и на Украине рассуждают о военно-политических последствиях удара ВСУ по ПТУ в Макеевке и новом наступлении России.
Бизнесмен Евгений Пригожин, основавший частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», прокомментировал основную версию произошедшего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой народной республики, в результате которого погибли по меньшей мере 63 мобилизованных. Его позицию опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети во «ВКонтакте». Пресс-служба Пригожина разместила в посте копию советского плаката военного времени «Не болтай».Сам бизнесмен также не стал вдаваться в подробности происшедшего.
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Депутат Госдумы генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев призвал пока не искать виновных в трагедии.
«Виновные будут объявлены, расследование будет проведено, выводы будут сделаны», — отметил он в разговоре с каналом «Путин в Telegram», подчеркнув, что пока называть виновных среди должностных лиц РФ и ДНР точно было бы крайне неуместно.
При этом политолог Марат Баширов в своем канале «Политджойстик» в Telegram написал, что «СВО резко эскалировалась».
«Удар по месту расположения наших военных в Макеевке. Ответные удары по гостиничному комплексу в Дружковке и хоккейной арене «Альтаир» в Краматорске, где живут солдаты ВСУ и иностранные наемники. Везде число погибших и раненных неизвестно. Но, понятно, что помимо военных мотивов и там и там появились политические. Значит, в обеих странах идут какие-то критические структурные социальные процессы, на которые пока отвечают местью», - полагает эксперт.
На фоне событий в Макеевке бывший командир полка «Азов» (организация запрещена в России) Максим Жорин заявил о готовности прошедших обучение российских мобилизованных к большому наступлению.
«Я уверен, что оно [второе большое наступление] будет», — сделал вывод Жорин в разговоре с украинским изданием «НВ».
Ему также ответил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулиев. В духе Евгения Пригожина.
«По поводу нашего наступления: если оно и готовится, про это никто никогда не узнает, в том числе ВСУшники», — цитирует его Ura.ru.
С отставным генерал-лейтенантом поспорил бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в своемTelegram-канале, напомнив о наличии у противника средств космической и воздушной разведки.
«Вероятно, генерал забыл (а, может, и не знал никогда), что у НАТО есть многочисленная космическая группировка и эффективная современная воздушная разведка. А еще есть радио-перехват и радио-локация. И наличие мозгов в штабах и аналитических центрах (о том, что так бывает, Гурулев точно не знает - он с этим на службе не сталкивался). Напомню, что наступление ВС РФ годичной давности противник спрогнозировал (и даже разместил информацию в СМИ) загодя и с точностью до нескольких суток», отметил Стрелков.
Он также сравнил нынешние настроения в Российской армии с упаднической ситуацией перед июльским наступлением Керенского 1917 года.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что силовые структуры России должны выяснить, кто виновен в гибели 63 российских военнослужащих в Макеевке после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пофамильно выяснить всех - от командования до исполнителей.
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