Зеленский заявил о начале операции по освобождению Крыма
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью LCI, что граждане страны «полны решимости» вернуть Крым.
По его словам, операция по освобождению Крыма «началась в головах людей». «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось», — сказал глава государства.
Он отметил, что борьба за Крым будет сложной, однако у украинцев есть на это решимость и воля.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов считает, что заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о Крыме является «объявлением войны».
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