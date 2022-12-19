Зеленский заявил о начале операции по освобождению Крыма

По его словам, операция по освобождению Крыма «началась в головах людей». «Я верю, что в сознании [украинцев] это отвоевывание уже началось», — сказал глава государства.

Он отметил, что борьба за Крым будет сложной, однако у украинцев есть на это решимость и воля.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов считает, что заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джона Кирби о Крыме является «объявлением войны».

