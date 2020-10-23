Месяц до разгрома? В России заговорили о военной помощи Армении

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, Россия всегда имела особые связи и с Арменией, и с Азербайджаном. Президент отметил, что обе страны — равные партнёры Российской Федерации.

Глава государства добавил, что велась напряженная работа по сближению позиций двух стран, и в определенные моменты казалось, что «еще один шаг, и мы найдем решение». «К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что гибель людей в конфликте Армении и Азербайджана — трагедия для России. Кроме того, президент сообщил о количестве жертв военных действий. По его словам, с момента обострения конфликта на территории Южного Кавказа с обеих сторон погибло около пяти тысяч человек.

Тем временем стороны продолжают рассказывать о собственных победах в конфликте и, в свою очередь, опровергать «достижения» противника. Накануне представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян раскритиковал заявление Азербайджана о взятии под контроль участка границы с Ираном в Нагорном Карабахе. В четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своём Twitter, что ВС страны контролируют границу на юге Карабаха. По утверждению представителя Минобороны Армении, по всей границе с Ираном идут бои, «и о полном контроле речи идти не может».

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в эфире НСН о военных рисках возможной десантной операции России в Армении. По его словам, это была бы авантюра с серьезными последствиями.

«Понятно, что Грузия воздушное пространство не откроет, от Азербайджана такого ждать было бы глупо, а Иран не пропускает военные грузы. Поэтому, с технической точки зрения, десантная операция на территории Армении возможна только в случае предварительного подавления ПВО Азербайджана, иначе самолеты собьют», - сказал бывший глава минобороны ДНР.

Вместе с тем он затруднился ответить, как видят в Москве проведение операции в Кремле. «Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.

По его словам, Армения уже не сможет избежать разгрома без посторонней помощи. «Скорее всего, в течение месяца-полутора турки очистят Степанакерт и Шушу. Сейчас имеет место военное поражение армян на юге и под угрозой непосредственно Шуша», - добавил он.