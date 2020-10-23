Месяц до разгрома? В России заговорили о военной помощи Армении
Заявление Владимира Путина о необходимости остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе не нашло поддержки у противоборствующих сторон. Эксперты, между тем, рассуждают о том, возможна ли переброска российских десантников в Армению.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, Россия всегда имела особые связи и с Арменией, и с Азербайджаном. Президент отметил, что обе страны — равные партнёры Российской Федерации.
Глава государства добавил, что велась напряженная работа по сближению позиций двух стран, и в определенные моменты казалось, что «еще один шаг, и мы найдем решение». «К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте», - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что гибель людей в конфликте Армении и Азербайджана — трагедия для России. Кроме того, президент сообщил о количестве жертв военных действий. По его словам, с момента обострения конфликта на территории Южного Кавказа с обеих сторон погибло около пяти тысяч человек.
Тем временем стороны продолжают рассказывать о собственных победах в конфликте и, в свою очередь, опровергать «достижения» противника. Накануне представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян раскритиковал заявление Азербайджана о взятии под контроль участка границы с Ираном в Нагорном Карабахе. В четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своём Twitter, что ВС страны контролируют границу на юге Карабаха. По утверждению представителя Минобороны Армении, по всей границе с Ираном идут бои, «и о полном контроле речи идти не может».
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в эфире НСН о военных рисках возможной десантной операции России в Армении. По его словам, это была бы авантюра с серьезными последствиями.
«Понятно, что Грузия воздушное пространство не откроет, от Азербайджана такого ждать было бы глупо, а Иран не пропускает военные грузы. Поэтому, с технической точки зрения, десантная операция на территории Армении возможна только в случае предварительного подавления ПВО Азербайджана, иначе самолеты собьют», - сказал бывший глава минобороны ДНР.
Вместе с тем он затруднился ответить, как видят в Москве проведение операции в Кремле. «Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.
По его словам, Армения уже не сможет избежать разгрома без посторонней помощи. «Скорее всего, в течение месяца-полутора турки очистят Степанакерт и Шушу. Сейчас имеет место военное поражение армян на юге и под угрозой непосредственно Шуша», - добавил он.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал интервью НСН, в котором заявил, что нынешний конфликт в Нагорном Карабахе невозможно решить дипломатическим путем.
По мнению депутата, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. «В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции», - предложил парламентарий.
После громкого интервью несколько десятков ведущих российских СМИ процитировали публикацию НСН, при этом, некоторые из них исказили изначальный смысл высказывания Затулина. Поэтому депутат решил конкретизировать свою позицию в дополнительном комментарии.
«Я несколько раз подчеркнул [в публикации НСН], что, по-моему, речь может идти об усилении нашего военного присутствия в Республике Армения, а не на территории Карабаха, и проведении для этого необходимых действий на фоне расширяющейся войны на Кавказе, в которую всё больше вовлекается соседняя Турция», - заявил Затулин.
Он также отметил, что считает ненормальным положение, при котором из-за закрытия воздушного пространства вокруг Армении российская военная база в Гюмри оказывается заложником блокады республики. Затулин напомнил, что президент России Владимир Путина неоднократно заявлял, что Россия выполняла и будет выполнять свои союзнические обязательства в отношении Армении, которая является членом ОДКБ.
Однако Армения уже сомневается в возможности мирного урегулирования конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём. Он отметил, что Ереван неоднократно говорил о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов. Однако это, по его словам, оказалось неприемлемо для азербайджанской стороны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Сибирский СК не нашел признаков преступления в инциденте с Навальным
- Россия создала защиту от гиперзвуковых ракет
- В России предложили ввести «дальневосточный капитал»
- ЦБ отозвал лицензию у «Росбизнесбанка»
- Трамп и Байден обвинили России в желании их поражения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru