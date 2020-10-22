Путин: В Карабахе погибло около пяти тысяч человек
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, передаёт РИА Новости.
По словам российского лидера, Россия всегда имела особые связи и с Арменией, и с Азербайджаном. Президент отметил, что обе страны — равные партнёры Российской Федерации.
Путин подчеркнул, что гибель людей в конфликте Армении и Азербайджана — трагедия для России. Кроме того, президент сообщил о количестве жертв военных действий. По словам российского лидера, с момента обострения конфликта на территории Южного Кавказа с обеих сторон погибло около пяти тысяч человек.
Ранее Владимир Путин рассказал о том, что при отсутствии договора СНВ-III безопасность России не пострадает.
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