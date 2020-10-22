Ереван опроверг взятие под контроль азербайджанскими войсками границы с Ираном
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Азербайджана о взятии под контроль участка границы с Ираном в Нагорном Карабахе, передаёт РИА Новости.
Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своём Twitter, что ВС страны контролируют границу на юге Карабаха.
По словам представителя Минобороны Армении, по всей границе с Ираном идут бои, «и о полном контроле речи идти не может».
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Ереван опроверг взятие под контроль азербайджанскими войсками границы с Ираном
- МИД России: США продолжают требовать уступок по СНВ-III
- Муфтий Дамаска погиб в результате теракта
- ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились рекордные 423 тыс. человек
- Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru