Алиев: Азербайджан взял под контроль границу с Ираном
Войска Азербайджана взяли под контроль границу республики с Ираном. Об этом написал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём Twitter.
The state border between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been completely secured through liberation of the Agbend settlement. I congratulate the peoples of Azerbaijan and Iran on this occasion. Long live Azerbaijan’s glorious Army!— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020
По словам Алиева, азербайджанские ВС защитили границу, освободив поселение Агбенд. «Поздравляю народы Азербайджана и Ирана с этим праздником», — написал глава Азербайджана.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в эфире НСН о военных рисках возможной десантной операции России в Армении. По его словам, это была бы авантюра с серьезными последствиями.
Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Азербайджан и Армения заявили об атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве стороны конфликта договорились о перемирии с 10 октября, однако боестолкновения на спорной территории продолжаются. Баку сообщает о взятии под контроль ряда населённых пунктов.
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