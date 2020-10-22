Алиев: Азербайджан взял под контроль границу с Ираном

По словам Алиева, азербайджанские ВС защитили границу, освободив поселение Агбенд. «Поздравляю народы Азербайджана и Ирана с этим праздником», — написал глава Азербайджана.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в эфире НСН о военных рисках возможной десантной операции России в Армении. По его словам, это была бы авантюра с серьезными последствиями.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Азербайджан и Армения заявили об атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве стороны конфликта договорились о перемирии с 10 октября, однако боестолкновения на спорной территории продолжаются. Баку сообщает о взятии под контроль ряда населённых пунктов.

