СМИ: Охранник Черкесов опроверг информацию о намерении подать в суд на рэпера Akon'а
Охранник Искандер Черкесов, которому рэпер Akon во время концерта в Сочи сел на плечи и начал бить по лицу, рассказал, что на роль «перевозчика» его попросил ассистент музыканта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Как рассказал сам Черкесов Базе, помощник Akon'а подошёл к нему у сцены и попросил заменить одного из телохранителей, объяснив, что нужно поднять артиста, поднести к ограждению с зрителями и вернуть обратно на сцену. Однако, когда Черкесов выполнил просьбу, Akon начал указывать направление движения и бить его по лицу, из-за чего охранник просто пошёл туда, куда его направляли.
Черкесов опроверг информацию о намерении подать в суд на певца, заявив, что это была инициатива журналистов. Он пояснил, что предложение о компенсации в 10 миллионов рублей прозвучало в разговоре с представителями СМИ, и он не настаивает на её получении. По его словам, он никогда не подавал в суд и не планирует этого делать — решение остаётся на совести артиста.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Черкесов потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Охранник Черкесов опроверг информацию о намерении подать в суд на рэпера Akon'а
- Умер британский актёр Теренс Стэмп
- СМИ: Трамп сперва встретится с Зеленским, и лишь затем с лидерами ЕС
- Рубио: США опасаются роста цен на энергоносители из-за санкций против Китая
- Рубио: США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль РФ
- СМИ: Охранник потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи
- Группа «Вирус!» объявила о возвращении танцевальной музыки в РФ
- Зеленский: Украина отвергла условия, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске
- Группа «Вирус!» призналась, что работает больше, чем в нулевые
- Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru