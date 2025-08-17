СМИ: Охранник Черкесов опроверг информацию о намерении подать в суд на рэпера Akon'а

Как рассказал сам Черкесов Базе, помощник Akon'а подошёл к нему у сцены и попросил заменить одного из телохранителей, объяснив, что нужно поднять артиста, поднести к ограждению с зрителями и вернуть обратно на сцену. Однако, когда Черкесов выполнил просьбу, Akon начал указывать направление движения и бить его по лицу, из-за чего охранник просто пошёл туда, куда его направляли.

Черкесов опроверг информацию о намерении подать в суд на певца, заявив, что это была инициатива журналистов. Он пояснил, что предложение о компенсации в 10 миллионов рублей прозвучало в разговоре с представителями СМИ, и он не настаивает на её получении. По его словам, он никогда не подавал в суд и не планирует этого делать — решение остаётся на совести артиста.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Черкесов потребовал с рэпера Akon 10 млн рублей после инцидента в Сочи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».