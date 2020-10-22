В Госдуме уточнили позицию по Карабаху после интервью НСН

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин дал интервью НСН 21 октября, в котором заявил, что нынешний конфликт в Нагорном Карабахе невозможно решить дипломатическим путем.

По мнению депутата, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве. «В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции», - предложил парламентарий.

После громкого интервью несколько десятков ведущих российских СМИ процитировали публикацию НСН, при этом, некоторые из них исказили изначальный смысл высказывания Затулина. Поэтому, депутат решил конкретизировать свою позицию в дополнительном комментарии НСН.

«Я несколько раз подчеркнул [в публикации НСН], что, по-моему, речь может идти об усилении нашего военного присутствия в Республике Армения, а не на территории Карабаха, и проведении для этого необходимых действий на фоне расширяющейся войны на Кавказе, в которую всё больше вовлекается соседняя Турция», - заявил Затулин.

Он также отметил, что считает ненормальным положение, при котором из-за закрытия воздушного пространства вокруг Армении российская военная база в Гюмри оказывается заложником блокады республики. Затулин напомнил, что президент России Владимир Путина неоднократно заявлял, что Россия выполняла и будет выполнять свои союзнические обязательства в отношении Армении, которая является членом ОДКБ.

«Безусловно, прибегать или не прибегать к дополнительным мерам укрепления безопасности нашего союзника - может быть следствием отклика на его обращение, которого, насколько мне известно, нет, а также решения верховного главнокомандующего и министерства обороны. Для меня, как эксперта, ясно, что такая мера как усиление российского военного присутствия в регионе, в силу неблагоприятного развития ситуации», - резюмировал парламентарий.

Напомним, что в нашумевшем интервью НСН Затулин заявил, что: «Это не мы резали армян в Баку и Сумгаите. Это не мы награждали Рамиля Сафарова орденами за убийство спящего армянского офицера. Это не мы заявляли, что «вернем исконные азербайджанские земли и Ереванское ханство». Не мы и не Армения атаковали - нарушили мир в регионе, чтобы добиться военного реванша. Это сделал Азербайджан вместе с Турцией»

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём. Пашинян отметил, что Ереван неоднократно говорил о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов. Однако это, по его словам, оказалось неприемлемо для азербайджанской стороны.

