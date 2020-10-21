«Не мы резали армян в Баку». В Госдуме рассказали, как помочь Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что карабахский вопрос на нынешнем этапе не может быть решён дипломатическим путём. Пашинян отметил, что Ереван неоднократно говорил о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов. Однако это, по его словам, оказалось неприемлемо для азербайджанской стороны.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН согласился с армянским премьером.

«Никол Пашинян чувствует, что находится под ударом. Не только со стороны Азербайджана, но и внутри страны. В этой ситуации он пытается призвать к консолидации, не допустить внутри Армении каких-то разбирательств. А видимо, к этому идет. Сегодня состоялась встреча пяти президентов – Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и двух бывших президентов Нагорного Карабаха. Идет серьезная критика неспособности удержать позиции, неправильных решений. Но это внутреннее дело Армении», – отметил Затулин.

Он подчеркнул, что переговорный процесс фактически не двигается, несмотря на все усилия России, потому что азербайджанская сторона рассчитывает на военную победу и выдвигает заведомо неприемлемые условия.

«Поэтому отчасти можно подтвердить то, что было сказано Пашиняном. Другое дело, что политик на таком уровне должен знать, что не все что ты знаешь нужно говорить. Заявлять, что дипломатические переговоры ни к чему не ведут, – это значит, раскрывать карты. А этого не нужно было делать. Мы теперь видим, что азербайджанская сторона меняет позицию и выступает за переговоры. При этом продолжая наступление и кулуарно выдвигая неприемлемые требования. Но внешне это выглядит проявлением миролюбия. Азербайджан начинает набирать очки», - считает Затулин.