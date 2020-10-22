Без России не спастись. Стрелков назвал сроки разгрома Армении в Карабахе
Бывший министр обороны ДНР рассказал в эфире НСН, как России провести успешную десантную операцию в Нагорном Карабахе.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН допустил, что Россия проведет десантную операцию в связи с событиями в Нагорном Карабахе. При этом депутат признался, что не знает, в какой форме это может быть.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков озвучил в эфире НСН военные риски десантной операции России в Нагорном Карабахе.
По его словам, при закрытом воздушном пространстве десантная операция выглядит как авантюра с серьезными последствиями.
«Понятно, что Грузия воздушное пространство не откроет, от Азербайджана такого ждать было бы глупо, а Иран не пропускает военные грузы. Поэтому, с технической точки зрения, десантная операция на территории Армении возможна только в случае предварительного подавления ПВО Азербайджана, иначе самолеты собьют», - сказал бывший глава минобороны ДНР.
Вместе с тем он затруднился ответить, как видят в Москве проведение операции в Кремле. «Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.
По его словам, Армения уже не сможет избежать разгрома без посторонней помощи. «Скорее всего, в течение месяца-полутора турки очистят Степанакерт и Шушу. Сейчас имеет место военное поражение армян на юге и под угрозой непосредственно Шуша», - добавил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанскими войсками 22 населённых пунктов в Карабахе. Между тем, вице-президент Турции Фуат Октай заявил о готовности Анкары направить военных в Азербайджан в случае запроса поддержки в карабахском конфликте.
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