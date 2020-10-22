Без России не спастись. Стрелков назвал сроки разгрома Армении в Карабахе

По его словам, при закрытом воздушном пространстве десантная операция выглядит как авантюра с серьезными последствиями.

«Понятно, что Грузия воздушное пространство не откроет, от Азербайджана такого ждать было бы глупо, а Иран не пропускает военные грузы. Поэтому, с технической точки зрения, десантная операция на территории Армении возможна только в случае предварительного подавления ПВО Азербайджана, иначе самолеты собьют», - сказал бывший глава минобороны ДНР.

Вместе с тем он затруднился ответить, как видят в Москве проведение операции в Кремле. «Я не знаю, каким образом возможность операции рассматривают люди, которые в армии не служили, начиная от президента и заканчивая министром обороны. Ясно, что России надо как-то реагировать. Но у нас как обычно пытаются думать над тем, что надо было сделать еще позавчера», - считает Стрелков.

По его словам, Армения уже не сможет избежать разгрома без посторонней помощи. «Скорее всего, в течение месяца-полутора турки очистят Степанакерт и Шушу. Сейчас имеет место военное поражение армян на юге и под угрозой непосредственно Шуша», - добавил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанскими войсками 22 населённых пунктов в Карабахе. Между тем, вице-президент Турции Фуат Октай заявил о готовности Анкары направить военных в Азербайджан в случае запроса поддержки в карабахском конфликте.

