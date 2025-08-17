Умер британский актёр Теренс Стэмп

По данным источника, Стэмп умер утром 17 августа. Причины смерти не разглашаются.

Семья актёра заявила, что он оставил после себя выдающийся творческий вклад — как в актёрской, так и в литературной сфере, — и что его работы будут и дальше трогать и вдохновлять людей в течение многих лет.

Карьера Теренса Стэмпа началась в 1960-х годах в Лондоне. Прорывом в его творчестве стал фильм «Билли Бадд» (Billy Budd, 1962), за исполнение главной роли в котором он был номинирован на премию «Оскар». Позднее он получил широкую известность благодаря образу злодея генерала Зода в фильмах «Супермен» (1978) и «Супермен-2» (1980). На позднем этапе карьеры Стэмп исполнил роль канцлера Валорума в ленте «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). Среди его последних работ — картины «Горькая жатва» (2017) и «Прошлой ночью в Сохо» (2021).

