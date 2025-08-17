Умер британский актёр Теренс Стэмп

Американский актёр Теренс Стэмп, известный по ролям в фильмах «Супермен» и «Звёздные войны», скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его семью.

По данным источника, Стэмп умер утром 17 августа. Причины смерти не разглашаются.

Семья актёра заявила, что он оставил после себя выдающийся творческий вклад — как в актёрской, так и в литературной сфере, — и что его работы будут и дальше трогать и вдохновлять людей в течение многих лет.

Карьера Теренса Стэмпа началась в 1960-х годах в Лондоне. Прорывом в его творчестве стал фильм «Билли Бадд» (Billy Budd, 1962), за исполнение главной роли в котором он был номинирован на премию «Оскар». Позднее он получил широкую известность благодаря образу злодея генерала Зода в фильмах «Супермен» (1978) и «Супермен-2» (1980). На позднем этапе карьеры Стэмп исполнил роль канцлера Валорума в ленте «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). Среди его последних работ — картины «Горькая жатва» (2017) и «Прошлой ночью в Сохо» (2021).

