Каминг-аут Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнера» пообещал стать президентом Украины
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности о снабжении группировки боеприпасами, способности жертвовать своими бойцами ради претензий на высшую должность в стране и своих политических амбициях.
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» находится на расстоянии 1 км 200 метров от административного центра Артемовска. Об этом российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил в интервью военкору Александру Симонову. Видео совместной поездки журналиста с Пригожиным по Артемовску опубликовано в Telegram-канале военкора.
Указав с крыши дома на дымящееся здание впереди, Пригожин сказал, что это – администрация Артемовска, до которой от точки съемки 1200 метров.
Он также ответил на несколько вопросов, адресованных ему изданием «Глас Народа».
Так, Пригожин заявил, что готов принести любые извинения Минобороны РФ и Генштабу, поддержать любые инициативы, лишь бы ЧВК «Вагнер» была обеспечена снарядами. Основатель группировки сослался на военный опыт и заявил, что ЧВК «Вагнер» требуется приблизительно 10 тысяч тонн боеприпасов в месяц.
По данным Пригожина, килограмм боеприпасов стоит ориентировочно 50 долларов, С учетом необходимости в поставках высокоточных снарядов, танков, автоматов, противотанковых управляемых ракет, потребуется 1 млрд долларов.
«Если бизнесмен имеет миллиард, чтобы покупать боеприпасы, и государство не дает их, для того, чтобы он мог их расходовать – государство, у которого есть газ, есть золото, есть уголь – то это становится уже не бизнес, это становится уже государственное управление. Постольку, постольку у меня политических амбиций нет, боеприпасы, будьте добры, дайте!» – призвал основатель ЧВК «Вагнер».
Евгений Пригожин в очередной раз отказался подтверждать, что у него есть договоренности с Украиной, ГУР и СБУ, чтобы в удобный момент за деньги и снятие санкций покинуть фронт под предлогом скандала с МО РФ. По словам Пригожина, в такую постановку вопроса не верит даже противник. Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что президент Украины Владимир Зеленский «не хочет брать Бахмут», несмотря на многочленные призывы самого основателя ЧВК «Вагнер».
«Кто деньги взял, когда мы сделали жест доброй воли – отдавали Херсон, Харьковскую область и многие другие? Я не брал. И здесь (брать – прим. НСН) не собираемся», – подчеркнул Пригожин.
Рассуждая о наличии у него коррупционных связей,признался, что «любой бизнесмен, живущий в России», имеет их в большом количестве.
«Но я вам об этом не расскажу. Коррупционные связи вместе со мной в могилу уйдут», – подчеркнул российский бизнесмен.
Пригожин опроверг мысль о том, что готов жертвовать своими бойцами и россиянами ради скандала и места главы государства или близкго к нему.
«Бойцы ЧВК «Вагнер» погибают во исполнение общей задачи – это стягивание вражеских сил на себя и их уничтожение... Одна армия убивает другую. Та армия, которая первая погибнет, она уступает свою территорию, идет как можно дальше от линии фронта и больше никогда никого не беспокоит, пока новое поколение не народится. Именно за это бойцы ЧВК «Вагнер» погибают сегодня», – сказал российский бизнесмен.
Однако, в завершении интервью сделал политический каминг-аут, с иронией отвечая на вопрос, есть ли у него политические амбиции.
«У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг, я принял решение в 2024-м году баллотироваться в президенты. В президенты Украины. Буду конкурировать на этом посту с (экс-президентом Украины Александром – прим. НСН) Порошенко и (президентом Украины Владимиром – прим. НСН) Зеленским. Если выиграю, тогда будет все хорошо, ребята. Снаряды будут не нужны», – заверил основатель ЧВК.
Ранее Евгений Пригожин спрогнозировал поражение России в спецоперации на Украине в случае отсутствии ЧВК «Вагнер» на фронте. Слова бизнесмена передает его пресс-служба в Telegram.
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