Каминг-аут Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнера» пообещал стать президентом Украины

Указав с крыши дома на дымящееся здание впереди, Пригожин сказал, что это – администрация Артемовска, до которой от точки съемки 1200 метров.

Он также ответил на несколько вопросов, адресованных ему изданием «Глас Народа».

Так, Пригожин заявил, что готов принести любые извинения Минобороны РФ и Генштабу, поддержать любые инициативы, лишь бы ЧВК «Вагнер» была обеспечена снарядами. Основатель группировки сослался на военный опыт и заявил, что ЧВК «Вагнер» требуется приблизительно 10 тысяч тонн боеприпасов в месяц.

По данным Пригожина, килограмм боеприпасов стоит ориентировочно 50 долларов, С учетом необходимости в поставках высокоточных снарядов, танков, автоматов, противотанковых управляемых ракет, потребуется 1 млрд долларов.