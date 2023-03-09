«Лучше не стало»: Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь после жалоб

Ситуация со снабжением боеприпасами ЧВК «Вагнер» не улучшилась, несмотря на публичные обращения к чиновникам Минобороны и Генштаба, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

Пригожин отреагировал на решение суда ЕС о снятии санкций с его матери

По его словам, единственное изменение – ему отключили каналы спецсвязи с ведомствами, и теперь запросить у них боеприпасы он не может.

«Нет, лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще ничего не изменилось. Но изменения действительно есть. Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи и во всех офисах, во всех подразделениях», - заявил он.

Пригожин также признался, что ему заблокировали все пропуска в ответственные за принятие решений ведомства.

«И еще важный момент: заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения. Не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать. Поэтому теперь я могу просить исключительно через СМИ», - рассказал Пригожин в своем телеграм-канале.

Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с НСН дал прогноз о дальнейших планах российской армии после взятия Артемовска.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Минобороны РФЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры