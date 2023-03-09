«Лучше не стало»: Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь после жалоб
Ситуация со снабжением боеприпасами ЧВК «Вагнер» не улучшилась, несмотря на публичные обращения к чиновникам Минобороны и Генштаба, заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.
По его словам, единственное изменение – ему отключили каналы спецсвязи с ведомствами, и теперь запросить у них боеприпасы он не может.
«Нет, лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще ничего не изменилось. Но изменения действительно есть. Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи и во всех офисах, во всех подразделениях», - заявил он.
Пригожин также признался, что ему заблокировали все пропуска в ответственные за принятие решений ведомства.
«И еще важный момент: заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения. Не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать. Поэтому теперь я могу просить исключительно через СМИ», - рассказал Пригожин в своем телеграм-канале.
Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с НСН дал прогноз о дальнейших планах российской армии после взятия Артемовска.
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