«Лучше не стало»: Пригожин заявил, что ему отключили спецсвязь после жалоб

По его словам, единственное изменение – ему отключили каналы спецсвязи с ведомствами, и теперь запросить у них боеприпасы он не может.

«Нет, лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще ничего не изменилось. Но изменения действительно есть. Для того, чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи и во всех офисах, во всех подразделениях», - заявил он.

Пригожин также признался, что ему заблокировали все пропуска в ответственные за принятие решений ведомства.

«И еще важный момент: заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения. Не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать. Поэтому теперь я могу просить исключительно через СМИ», - рассказал Пригожин в своем телеграм-канале.

Ранее казачий генерал, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с НСН дал прогноз о дальнейших планах российской армии после взятия Артемовска.

