Пригожин предрек поражение российской армии без ЧВК «Вагнер»

Отсутствие ЧВК «Вагнер» на фронте может привести к поражению России в спецоперации на Украине, заявил основатель группы Евгений Пригожин. Слова бизнесмена передает его пресс-служба в Telegram.

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«Безусловно, если такая структура перестанет существовать, это не просто плохо, это крах, это катастрофа, это прямой путь к тотальному позорному поражению», - заявил бизнесмен.

По его словам, главное отличие ЧВК «Вагнер» от других подразделений в том, что в структуре поощряют инициативу командиров. Благодаря этому они могут добиваться выдающихся побед, подчеркнул предприниматель.

Ситуация со снабжением ЧВК «Вагнер» боеприпасами не улучшилась, заявил ранее Пригожин. Бизнесмен пожаловался, что ему отключили каналы спецсвязи с ведомствами, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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