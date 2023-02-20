Генерал-майор объяснил завистью Минобороны проблемы ЧВК «Вагнер» с боеприпасами

Зависть одних перед успехами других приводит вот к таким искусственным конфликтам, заявил в разговоре с НСН генерал-майор Сергей Липовой

Генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал зависть Минобороны причиной ограничения поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер».

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«Мы являемся свидетелями внутриведомственных разборок между ЧВК «Вагнер», которая по своим масштабам является самой большой частной военной кампанией у нас в стране, и Минобороны. ЧВК «Вагнер» не дают покоя отдельно взятым руководителям министерства обороны, из-за чего и начинается вот эта междоусобная разборка в видео ограничений в боеприпасах, оружии и так далее. Все отлично понимают, что и ЧВК «Вагнер», и министерство обороны работают на единый результат, но вот эта зависть одних перед успехами других приводит вот к таким искусственным конфликтам, которые могут сказаться в целом на результатах в зоне СВО», - отметил генерал-майор.

Липовой выразил надежду на скорое завершение конфликта между Минобороны и ЧВК «Вагнер».

«Я думаю, что в ближайшее время этот прецедент будет разрешен, и тогда и ЧВК «Вагнер», и министерство обороны продолжат успешно выполнять поставленные задачи, как это было и раньше. Так как Минобороны и ЧВК «Вагнер» работают на одной территории, они, во-первых, обязаны помогать друг другу. Во-вторых, министерство обороны обязано обеспечить ЧВК всем необходимым. В-третьих, они обязаны организовать взаимодействие на поле боя, так как это связано с человеческими жизнями. Все вот эти внутренние претензии друг к другу должны быть оставлены в стороне. Все работают на единый результат», - заключил Липовой.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин признал, что вопрос обеспечения его ЧВК боеприпасами до сих пор не решён. Как заявил он в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина», проблему пока невозможно разрешить, несмотря на его «знакомства и связи».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВооружениеМинобороны РФЧВК "Вагнер"
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