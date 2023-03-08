Артиллеристы ЧВК «Вагнер» подняли проблему дефицита боеприпасов

Командиры артиллерийских подразделений ЧВК «Вагнер» заявили о необходимости в три раза увеличить объемы поставок боеприпасов. Об этом шла речь на серии совещаний основателя ЧВК Евгения Пригожина с артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер». Видео публиковала его пресс-служба в Telegram-канале.

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«Основная проблема у нас продолжается – это нехватка боеприпасов. Ввиду сокращения поставок мы вынуждены сократить выполнение огневых задач. И контрбатарейная борьба – то же», отметил один из участников совещания.

По словам командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер», артиллерия противника не отходит со своих позиций. Евгений Пригожин отметил, что перед совещанием сам попал под обстрел.

Также отмечалось, что много из поставляемых ЧВК «Вагнер» боеприпасов оказываются непригодны. По словам военного, необходимо увеличить поставки в три раза, чтобы артиллеристы могли выполнять свои задачи.

«Слышал, что кто-то определил какие-то лимиты. Ну, это глупость. На войне лимитов не бывает. Или мы свою задачу выполняем, или не выполняем.Лимит – это цена человеческой жизни», – подчеркнул военный.

Ранее глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что после его жалобы на Минобороны РФ и Генштаб ситуация с обеспечением ЧВК боеприпасами не улучшилась. Пресс-служба Пригожина выложила фотографии с места сбора тел погибших бойцов ЧВК.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеАрмияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
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