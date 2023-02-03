Пригожин ответил критикующим его деятельность «медиарэкетирам» и «медиаопарышам»

Пригожин подчеркнул, что оппозиционный блогер - «медиарэкетир», а также отверг все обвинения в том, что его деятельность якобы кем-то курируется. Как отметил бизнесмен, он нацелен «исключительно на благо нашей Родины» и делает все «исключительно по собственной инициативе». По словам Пригожина, он знаком с мнением многих критикующих его в медиа экспертов.

«Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски – в дристалище. <...> Медиаопарыши в принципе безвредны, пока в мух не выросли», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Вместе с тем основатель «Вагнера» отметил, что в этой массе иногда появляются «медиарэкетиры». Пригожин привел в качестве примера Навального, придумавшего для бизнесмена прозвище «повар Путина».

«10 лет я ловил его [Навального] на фейках, пока не прижал и не засудил. <...> Успешным ресторатором, признаюсь, много лет назад я был, а поваром – никогда. И готовить не умею», — подчеркнул Пригожин.

По его словам, оппозиционный политик «вымогал до 300 миллионов за раз». Пригожин призвал с осторожностью относиться к «медиарэкетирам» и ловить таких преступников, не обращая внимания на «медиаопарышей» в Сети.

«Проблемы начнутся, когда они станут мухами. Тогда будем применять дихлофос. Это и будет реакция на них», — добавил основатель «Вагнера».

