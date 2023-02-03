Пригожин ответил критикующим его деятельность «медиарэкетирам» и «медиаопарышам»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на выпады оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), назвавшего бизнесмена «поваром» президента Владимира Путина.
Пригожин подчеркнул, что оппозиционный блогер - «медиарэкетир», а также отверг все обвинения в том, что его деятельность якобы кем-то курируется. Как отметил бизнесмен, он нацелен «исключительно на благо нашей Родины» и делает все «исключительно по собственной инициативе». По словам Пригожина, он знаком с мнением многих критикующих его в медиа экспертов.
«Надо помнить, что помимо медиааналитиков есть насекомые, под них маскирующиеся. Это медиарэкетиры и медиаопарыши, которые живут в огромной отхожей яме, по-русски – в дристалище. <...> Медиаопарыши в принципе безвредны, пока в мух не выросли», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Вместе с тем основатель «Вагнера» отметил, что в этой массе иногда появляются «медиарэкетиры». Пригожин привел в качестве примера Навального, придумавшего для бизнесмена прозвище «повар Путина».
«10 лет я ловил его [Навального] на фейках, пока не прижал и не засудил. <...> Успешным ресторатором, признаюсь, много лет назад я был, а поваром – никогда. И готовить не умею», — подчеркнул Пригожин.
По его словам, оппозиционный политик «вымогал до 300 миллионов за раз». Пригожин призвал с осторожностью относиться к «медиарэкетирам» и ловить таких преступников, не обращая внимания на «медиаопарышей» в Сети.
«Проблемы начнутся, когда они станут мухами. Тогда будем применять дихлофос. Это и будет реакция на них», — добавил основатель «Вагнера».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- СМИ: Германия передаст Украине танки Leopard 1 из собственных запасов
- В Австралии на танке Leopard появились надписи Z и «Слава России!»
- Максимум случаев COVID-19 за сутки с октября выявляется в РФ третий день подряд
- На Украине заявили о формировании штурмовых бригад для атак в Крыму и Донбассе
- Собянин: Детские поликлиники в Бибиреве и Кузьминках начали работу после капремонта
- В Крыму национализировали имущество украинских олигархов и политиков
- Медведев: Украинская экономика превращается в смрадную труху
- СПЧ предлагает считать утечку данных поводом для замены паспорта
- Пригожин ответил критикующим его деятельность «медиарэкетирам» и «медиаопарышам»
- Мишустин заявил о лидерстве РФ в Европе по числу пользователей интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru