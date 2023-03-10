Пригожин отрекся от сотрудничества с ЦРУ, СБУ и кенгуру
Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру. Так основатель военной компании Евгений Пригожин ответил в своем телеграм-канале на вопрос о вероятности объединения с крупными российскими организациями и госпредприятиями.
«Для достижения целей специальной военной операции ЧВК «Вагнер» готова объединиться с кем угодно, кроме СБУ, ЦРУ и кенгуру - мы им не доверяем», - написал он.
Ранее Евгений Пригожин объявил о наборе добровольцев в его военную компанию. По его словам, центры по набору открылись в 42 российских городах. Накануне он также заявил, что в случае, если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то Россия может потерпеть «позорное» поражение в спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 311 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 663 / сут.
- Зеленский обсудил с министром обороны Норвегии поставки оружия Украине
- Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции в России
- В США признали опасность российского гиперзвукового оружия
- CNN: Россия передает Ирану захваченное в ходе СВО западное оружие
- Пригожин отрекся от сотрудничества с ЦРУ, СБУ и кенгуру
- Захарова оценила требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
- Пригожин заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ в районе Артемовска
- На турниры по фехтованию вернут россиян и белорусов
- Заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть монастырь
- МЧС России полностью перешло на импортозамещённые экипировку и технику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru