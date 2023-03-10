Пригожин отрекся от сотрудничества с ЦРУ, СБУ и кенгуру

«Для достижения целей специальной военной операции ЧВК «Вагнер» готова объединиться с кем угодно, кроме СБУ, ЦРУ и кенгуру - мы им не доверяем», - написал он.

Ранее Евгений Пригожин объявил о наборе добровольцев в его военную компанию. По его словам, центры по набору открылись в 42 российских городах. Накануне он также заявил, что в случае, если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то Россия может потерпеть «позорное» поражение в спецоперации на Украине.

