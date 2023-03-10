Пригожин отрекся от сотрудничества с ЦРУ, СБУ и кенгуру

Бойцы ЧВК «Вагнер» готовы сотрудничать с кем угодно, кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру. Так основатель военной компании Евгений Пригожин ответил в своем телеграм-канале на вопрос о вероятности объединения с крупными российскими организациями и госпредприятиями.

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«Для достижения целей специальной военной операции ЧВК «Вагнер» готова объединиться с кем угодно, кроме СБУ, ЦРУ и кенгуру - мы им не доверяем», - написал он.

Ранее Евгений Пригожин объявил о наборе добровольцев в его военную компанию. По его словам, центры по набору открылись в 42 российских городах. Накануне он также заявил, что в случае, если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то Россия может потерпеть «позорное» поражение в спецоперации на Украине.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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